Skolestart: Pas på dem

Rigtig mange skolebørn sørger selv for at komme til og fra skole uden følge af en voksen, og det skærper kravene til bilisters opmærksomhed.

45 procent af de 5-12-årige børn transporterer sig selv til skole uden følge af en voksen, viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. 'Pas godt på dem', lyder budskabet i en landsdækkende skolestartskampagne.

Sænk farten

Snart åbner landets skoler igen efter sommerferien, og i den forbindelse vil politiet stå klar med kontroller, ligesom en landsdækkende kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 95 kommuner vil minde trafikanterne om at sænke farten og være ekstra opmærksomme på de mange børn, der færdes på vejene.

En ny undersøgelse viser, at en stor del af børnene går eller cykler på egen hånd. Undersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 369 forældre med børn i alderen 5-12 år.

45 procent af forældrene til børn mellem 5-12 år svarer i undersøgelsen 'ja' til spørgsmålet om, at deres barn ofte transporterer sig selv i skole uden følge af en voksen. Desuden tilkendegiver 30 procent af forældrene til de 5-9-årige, at deres barn ofte transporterer sig selv uden en voksen ved sin side.

- Det er vigtigt, at vi alle viser ekstra hensyn til børnene, da de kan reagere impulsivt, når de færdes på vejene. Børn kan have svært ved at vurdere, om de kan nå at krydse vejen, hvis bilerne kører for stærkt, siger Petrea Overgaard Busck, konsulent i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

- Så sænk farten, drop mobilen bag rattet og hold øje med børnene. Ikke kun lige foran skolen, men på alle veje, siger hun.

Kører for stærkt

I en undersøgelse tidligere i år svarede 18 procent af de adspurgte bilister, at de var kommet til at køre for stærkt på en skolevej op til flere gange inden for de sidste tre måneder.

For at få flere til at respektere fartgrænserne på skolevejene gennemfører Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 95 kommuner fra mandag den 10. august og måneden ud den landsdækkende kampagne 'Børn på vej'. Med plakater på skolevejene opfordres trafikanterne til at holde øje med børnene og vise hensyn. Som opbakning til kampagnen gennemfører politikredsene også fartkontroller på skolevejene fra den 10.-28. august.

- Gennem årene er det heldigvis lykkes at begrænse antallet af børn, der kommer til skade i trafikken, fordi mange trafikanter viser hensyn, og fordi flere og flere børn har lært, hvordan de passer på sig selv. Hvis den udvikling skal fortsætte, er det vigtigt, at endnu flere sænker farten og viser hensyn til børnene, og at der fortsat er fokus på, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Sådan træner du skolevejen med dit barn på 5-6 år

Træn skolevejen til fods:

- Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.

- Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

- Gentag de regler, I har øvet: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.

Træn skolevejen på cykel:

- Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det - og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det.

- Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange og hvor der er cykelsti.

- Lad dit barn køre inderst eller forrest - så kan du holde øje med det.

- Sig til i god tid, før I skal dreje.

- Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.

- Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.

- Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

