Skolevejene er præget af trafikkaos: - Det er en ond cirkel

Mange forældre oplever, at der er decideret trafikkaos ved vejene tæt ved landets skoler, når børnene skal afleveres om morgenen. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Det er især antallet af biler og bilisternes adfærd, der skaber kaos og utryghed.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer 65 procent af de adspurgte forældre med børn i alderen 5-12 år, at der er trafikkaos på vejene omkring deres barns skole, og peger på antallet af biler, bilisternes parkeringer og manglende hensyn som årsager til de kaotiske scener.

- Når børn færdes i trafikken, skal det være trygt og sikkert. Derfor er det vigtigt, at man tænker over sin adfærd, når man kører på skolevejene eller skal køre sine børn i skole, så man ikke selv er med til at skabe trafikkaos på skolevejene, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen i forbindelse med skolestarten efter sommerferien.

Drop bilen

Selvom det kan være tillokkende at køre børnene i skole i bil for at sikre, at de ikke skal færdes på cykel eller på gåben på meget trafikerede veje, er det en dårlig idé, når det handler om at skabe mere tryghed på skolevejene, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

- Hvis flere og flere kører deres børn i skole, så vil der blive endnu mere trafikkaos på skolevejene, og så har vi for alvor den onde cirkel, hvor flere og flere lader cyklen står og ikke lader deres børn gå i skole. Det er vigtigt, at børnene går og cykler, da de både får rørt sig samt lærer at begå sig i trafikken, siger Petrea Busck, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Kig på egen adfærd

På flere skoler rundt om i landet har man sat fokus på netop trafikkaos på skolevejene og fundet løsninger, der har mindsket problemet, f.eks. ved at lave specielle zoner, hvor forældrene kan sætte deres børn af uden at skabe trafikkaos. Men de enkelte forældre kan også være med til at løse problemet ved at kigge på deres egen adfærd.

- På flere skoler oplever man, at nogle forældre vil køre børnene helt op til skoledøren. Men hvis man i stedet vælger at parkere et par hundrede meter fra skolen og går det sidste stykke sammen, så får barnet rørt sig, og det er en oplagt mulighed for, at man samtidig lige kan få talt om trafikken og om, hvordan man kan passe på sig selv. Samtidig er man også med til at sikre, at der ikke opstår endnu mere trafikkaos lige foran skolen, siger Petrea Busck.

Politiet holder øje

I forbindelse med skolestart, som for de fleste elevers vedkommende er mandag 10. august, vil politiet landet over holde godt øje med, hvordan der bliver kørt i trafikken på vejene omkring landets skoler.

Således gennemfører politiet målrettede færdselskontroller landet over på landets skoleveje i ugerne 33, 34 og 35 for at sikre, at bilister og andre trafikanter overholder færdselsloven, så det bliver en tryg oplevelse for skolebørnene atter at skulle komme til og fra skole.

- Der bliver kørt alt for stærkt på nogle af landets skoleveje, og derfor står vi klar til at holde øje med, om bilister overholder hastighedsgrænsen, siger Christian Berthelsen, som er politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet om kontrollerne.