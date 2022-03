Skrappere regler for ældre dieselbiler: Er din ramt?

Du kan selv tjekke, om din bil er ramt af nye regler for ældre dieselbiler

Som Ekstra Bladet fortalte i den forgangne uge, kan en ny lovændring ramme tusindvis af ejere af ældre dieselbiler.

Den nye lovændring giver kommunerne i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg mulighed for at stille skrappere krav til dieselbiler i byernes miljøzoner, så det eksempelvis bliver forbudt at køre ind i zonerne, hvis ikke dieselbilen er monteret med et partikelfilter.

Er du i tvivl om, hvorvidt din dieselbil er ramt af de nye regler, som potentielt kan træde i kraft 1. april, hvis kommunerne vælger at benytte sig af muligheden, har du faktisk flere muligheder for at undersøge sagen.

Slå den op

En hurtig metode, hvis du kender bilens registreringsnummer, er at teste nummerpladen ind på AltOmBilen.dk.

Det er et site, som Bilstatistik og De Danske Bilimportører står bag, og her kan du nemt se, om din bil lever op til de aktuelle regler for færdsel i miljøzoner og i nul-emissionszoner.

Det samme kan du gøre på en side som Tjekbil.dk, hvor du dog skal længere ned på sitet for at finde oplysningerne om miljøzoner.

Alternativt kan du også finde din bils registreringsattest frem, for her vil det også fremgå, hvilken euronorm den lever op til. Den nye lov rammer dieselpersonbiler med Euronorm 4 eller ældre.

Hvis du står over for at skulle købe en ny dieselbil og er i tvivl om, hvorvidt den kan leve op til de nye regler, har du forskellige muligheder.

Hvis bilen er indregistreret, kan du slå nummerpladen op. Er den ikke det, kan du bede sælgeren oplyse bilens euronorm fra registreringsattesten.

Alternativt kan du også ved brug af bilens alder og produktionsdato slå op, hvilken euronorm den hører under - eksempelvis her hos FDM.