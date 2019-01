Skrot din forurenende dieselbil og få 5000 kroner i hånden

Skrot din gamle dieselbil og stik 5000 kroner ned i lommen.

Sådan er muligheden fra fredag, når regeringens forhøjede skrotpræmie træder i kraft.

Skrotpræmien for dieselbiler fra før 2006 bliver midlertidigt forhøjet fra det hidtidige niveau på 2200 kroner, hvilket skal sætte skub i skrotningen af de miljøskadelige biler.

- Vi skal have de mest forurenende køretøjer væk fra gaden, og derfor har regeringen indført en større belønning, hvis man træffer et grønt valg og skiller sig af med sin gamle dieselbil hos en autoriseret autoophugger.

- Vi regner med, at der vil blive skrottet omkring 36.000 gamle dieselbiler under ordningen, hvilket vil betyde, at vi får langt mindre luftforurening i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Ældre dieselbiler er nogle af de største udledere af de sundhedsfarlige NOx-gasser og skadelige partikler.

Regeringen blev sidste efterår enig med Dansk Folkeparti om at sætte fart i processen med at få skrottet de gamle dieselbiler. Det skete i forbindelse med, at parterne lavede en aftale om finansloven for i år.

Der er cirka 150.000 dieselbiler i Danmark, som er fra før 2006. Der er i alt afsat 100 millioner kroner til ordningen, der kører efter først-til-mølle-princippet.

- Den forhøjede skrotpræmie er åben, så længe der er penge i puljen.

- Så hvis man har en gammel dieselbil stående i indkørslen, vil jeg opfordre til, at man benytter muligheden for at få lidt ekstra penge med hjem fra autoophuggeren.

- 2800 kroner ekstra er trods alt en sjat, der kan mærkes i de fleste husholdningsbudgetter, siger Jakob Ellemann-Jensen.

En dieselbil fra før 2006 udleder i gennemsnit omkring fire gange mere NOx og væsentlig flere partikler end en ny dieselbil.