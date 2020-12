Skruer op for ambitionerne: Bilgigant vil bygge langt flere elbiler

Den tyske bilproducent BMW hæver ambitionerne inden for produktionen af elbiler, så der nu skal bygges væsentligt flere end tidligere udmeldt.

Det fortæller Oliver Zipse, som er formand for bestyrelsen i BMW, til den tyske avis Augsburger Allgemeine ifølge Automotive News Europe.

- Vi havde allerede ambitioner om vækstplaner og ønsker at udvide vores markedsposition yderligere, siger direktøren i interviewet til den tyske avis.

I konkrete tal oplyser BMW, at de mellem 2021 og 2023 vil bygge 250.000 flere elbiler end tidligere planlagt. Med det skridt forventer BMW, at elbiler vil udgøre en femtedel af BMWs nybilssalg i år 2023 mod de 8 procent, som salget ligger på i dag.

BMW er et af de tyske mærker, der har fået kritik for at komme sent i gang med udviklingen af elbiler, når man for eksempel sammenligner med amerikanske Tesla, men overfor Augsburger Allgemeine afviser Oliver Zipse, at BMW og de øvrige tyske bilproducenter har undervurderet Tesla.

Har bekymring

Hvor Zipse altså ikke mener, at Tesla er blevet undervurderet af de tyske bilmærker, har formanden dog en helt anden bekymring, når det gælder fremtiden for elbiler.

Han fortæller, at hans 'største bekymring' er, at Tysklands omstilling til elbiler vil blive hæmmet af manglende infrastruktur for opladning, hvor Europas største økonomi forventes at have helt op mod 10 millioner elbiler på vejene i 2030.

For at kunne være klar til så mange elbiler skal der i hver uge etableres 15.000 private og omkring 1300 offentlige ladepunkter hver eneste uge fra nu, oplyser Zipse til avisen.

- Desværre er vi langt fra det. Derfor skal det næste store projekt i Europa være at udvide opladningsinfrastrukturen, siger han.

