Skulle den nye Supra i virkeligheden have set sådan her ud?

Toyota var på en særdeles svær opgave, da de skulle designe den nye udgave af den ikoniske bilmodel Supra. Fjerde generation af sportsvognen fik, blandt andet via optrædener i film som 'The Fast and the Furious', en stor loyal følgeskare af mennesker, som synes, at bilen er noget ganske særligt, og at den er noget nær perfekt.

Derfor har forventningerne til den nye generation også været næsten urimeligt høje. Femte generation Supra er udviklet i samarbejde med BMW, og det samarbejde er mange Supra-fans ikke særligt begejstrede for, ligesom designet fra visse kanter også har fået kritik for at være for afdæmpet.

Nu har Toyota så præsenteret en særlig konceptudgave af den nye Supra med tilnavnet 'Heritage Edition', og som navnet antyder, er det en bil, der i højere grad har referencer til tidligere modeller, og som derfor måske vil få hardcore fans af de tidligere Supra-modeller til at klappe i hænderne.

Tag for eksempel baglygterne på Heritage Edition, som du kan se på billedet over artikel. De er i høj grad mere lig med dem, du finder på en Supra MKIV.

Stor hækspoiler

En anden vigtig reference til fjerde generation Supra, som har fundet vej til Heritage edition, er den store hækspoiler, som man kender fra MKIV.

Her er også diverse diffusere og skørter, og så har Toyota skruet antallet af hestekræfter op til 503 mod de 340, som den almindelige model har standard.

Sådan ser Heritage Edition ud fra siden forfra, og her er for alvor skruet op for dramatikken. Foto: Toyota

Heritage Edition er blevet bygget i anledning af det store SEMA-bilshow, som snart løber af stablen.

Som det ser ud nu, er Heritage Edition blot en konceptbil, der skal udstilles på SEMA, og derfor er der ikke planer om, at bilen vil gå i produktion.

