Skulle få flere til at vælge toget: Nu er skilte på kæmpe station sparet væk

Den nye togstation ved Køge Nord får efter alt at dømme ikke de planlagte skilte, der skulle få bilisterne på motorvejen til at køre videre i tog

Køge Bugt Motorvejen er for pendlere, hvad ristrengøring er for grillentusiaster. Nødvendig, men ofte også tidskrævende.

Det er ikke ualmindeligt at havne i en lang kø på vej til og fra arbejde i København, og af samme grund har politikerne i mange år arbejdet for at få nogle af de mange pendlere over i togene.

Den store, kommende togstation ved Køge Nord er en del af denne ambition, og da man i tidernes morgen lagde sig fast på stationens udseende, udmærkede vinderen sig blandt andet med nogle særlige informationsskilte.

En del af togstationen kommer til at bestå af en 225 meter lang rørformet gangbro over Køge Bugt Motorvejen, og tanken var, at skiltene skulle placeres på ydersiden af 'røret'. Herfra skulle de gøre bilisterne på motorvejen opmærksomme på, hvor meget tid de kunne spare på at tage toget,

Men selv om skiltene var en del af det oprindelige forslag, ser de nu ud til at være blevet sparet væk. Det skriver Ingeniøren.

Tekniske problemer

I forlængelse af den nye togstation opføres et stort parkeringsanlæg, og det var meningen, at et overvågningssystem skulle sende informationer om antallet af p-pladser til skiltene over motorvejen. Men denne information kommer bilisterne efter alt at dømme også til at kigge langt efter.

Det fremgår af et svar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Køge Kommune, som Ingeniøren citerer:

- Såfremt der i ejerskabskredsen med DSB og kommunen ikke kan findes en holdbar løsning indenfor de tekniske og økonomiske rammer, forventes det desværre ikke muligt at etablere et informationsdisplay på Køge Nord Station, skriver ministeren til Køge Kommune.

I det oprindelige arkitektforslag lagde man op til, at gangbroen skulle udstyres med informationer om togafgange og p-pladser. Illustration: COBE & DISSING+WEITLING

Ifølge svaret fra Ole Birk Olesen er en del af begrundelsen for at droppe skiltene dog af teknisk art. Han skriver, at det har været en forudsætning for projektet, at man kunne finde en 'teknisk holdbar løsning', og at Banedanmark har forsøgt dette, men 'hidtil uden held'.

650 parkeringspladser

Udmeldingerne fra transportminister Ole Birk Olesen kommer efter, at Køges borgmester, Marie Stærke (S), har luftet sin undren over situationen i et brev til Folketingets transportudvalg.

- Køge Kommune har en klar forventning om, at data fra dette anlæg (til parkering, red.) vil blive benyttet i et vejvisningsøjemed for at informere bilister om skiftemulighederne til den kollektive trafik, skriver hun ifølge Ingeniøren og tilføjer:

- Det er derfor med forundring, at Køge Kommune har erfaret, at Banedanmark ikke længere har bevilling til informationsdisplayprojektet.

I forlængelse af Køge Nord Station anlægger man 650 parkeringspladser, der ifølge TV2 Lorry kan udvides helt op til 2700 pladser på sigt. Stationen skulle have været åbnet i december 2018, men indvielsen er indtil videre skubbet frem til midten af 2019.

