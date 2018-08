Skyhøj inflation: Her kan du få 3,5 mio. liter benzin for en dollar

210 biler vil i teorien kunne køre hele deres levetid på den mængde brændstof, som man i øjeblikket kan få for en enkelt amerikansk dollar i Venezuela - hvis vi vel at mærke antager, at bilerne kører 15 km/l og tilbagelægger 250.000 kilometer på et liv.

Landets dybe økonomiske krise har sendt priserne på himmelflugt og gjort den amerikanske dollar aldeles værdifuld på det sorte marked. Ifølge nyhedsbureauet AFP er prisen her helt oppe i omegnen af 3,5 millioner bolivar for en enkelt dollar - som i et dansk perspektiv er 6,4 kroner værd.

Det giver store muligheder for dem, der har dollars på lommen, for trods krisen er der én ting, der ikke er blevet dyrere: benzinen. Venezuela, der længe har været kendt for at have det billigste brændstof i verden, er nemlig fortsat med at lade statskassen betale en stor del af gildet ved tankstationen.

Befolkningen kan derfor stadig købe en liter 91-oktan for en enkelt bolivar, selv om møntfoden stort set ikke er noget værd længere.

Pris: 64 mia. kr. om året

Eksperter anslår over for AFP, at købsprisen kun dækker mellem to og fire procent af, hvad det koster det olierige land at producere brændstoffet, og resten af omkostningerne står statskassen så for.

Ifølge nyhedsbureauet har den ordning kostet landet i omegnen af 64 milliarder kroner om året siden 2012 og været stærkt medvirkende til den økonomiske situation, landet står i nu.

Efter fem års recession og en inflation, der nærmer sig en million procent, kan det måske virke underligt, at man ikke forlængst har gjort noget ved ordningen. Men det er ikke så nemt, som det måske lyder, når samfundet er bygget op omkring den billige tilgang til brændstof.

Vi skal helt tilbage til 1989 for at finde de sidste, rigtige forsøg på at hæve brændstofpriserne. Og dengang endte det i blodige optøjer kendt som 'Caracazo', hvor 300 mennesker mistede livet i hovedstaden Caracas.

Se også: Mercedes er klar med danske priser på den vildeste 'skolebus' til dato

Nye stramninger på vej

Siden har det ifølge AFP været mere eller mindre tabubelagt at tale om at hæve priserne. Et godt eksempel er præsident Hugo Chavez, der igennem sin 14 år lange embedsperiode fra 1999 til 2013 aldrig rørte dem.

Hans efterfølger, den nuværende præsident Nicolas Maduro, er ikke helt så tilbageholden. I 2016 øgede han priserne for første gang i 20 år, men dog kun med ganske få procenter, så det i praksis ikke kunne mærkes ved pumperne.

Nye stramninger kan desuden være på vej. Maduro løftede i slutningen af juli lidt af sløret for sine planer om at flytte statsstøtten over på det såkaldte 'fædrelandskort', der i forvejen bliver brugt til at uddele madkuponer.

Det er dog kun omkring en tredjedel af befolkningen, der har et fædrelandskort, og det er endnu uklart, hvad ændringen vil betyde for dem uden.

Se også: Volvos kinesiske kusine gør sin tredje model klar til kamp mod giganterne