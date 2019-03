Slår alt: Her er verdens dyreste bil

Et livs forbrug af LA Rød-cigaretter, 18 år med en årlig all-inclusive rejser for hele familien og 60 år med Ekstra Bladet i postkassen hver dag. Foruden selvfølgelig nøglerne til Nakkebølle Gods, der i øjeblikket er til salg for 80 mio. kroner.

Det er, hvad man kan få for de penge, som verdens dyreste nyproducerede bil er blevet prissat til. Bilen er en specialmodel fra franske Bugatti, som producenten har bygget i anledning af sin 110 års fødselsdag. Den hedder La Voiture Noire og bliver kun bygget i det ene eksemplar - som allerede er solgt.

82 mio. kroner har en entusiastisk køber måttet lægge for bilen, der er baseret på Bugattis mere 'almindelige' Chiron-model. En bil, der i forvejen koster 19 mio. kroner før skatter og afgifter og bygges i begrænset antal.

Det skriver mediet Autocar.

En moderne fortolkning

La Voiture Noire drives frem af en 16-cylindret motor på otte liter, der yder intet mindre end 1500 hestekræfter. Ifølge Autocar er specifikationerne meget lig dem for motoren i Chiron, men det er uklart, om det er den samme, eller om Bugatti har lavet ændringer under hjelmen på specialmodellen.

Sikkert er dog, at udstødningsgas og dertilhørende lyd ledes ud gennem seks afgangsrør bagerst, mens vinden får lov at følge rygfinnen, der løber fra motorhjelmen over taget og til bagenden.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Bilens rygfinne afslører også, at La Voiture Noire ikke bare er en fødselsdagsmodel. Den er også en moderne fortolkning af klassikeren Type 57 SC Atlantic, som Bugatti byggede i 1930'erne, og som i dag anses for at være blandt verdens mest værdifulde klassiske biler.

Bugatti har dog ikke tilført de samme nitter til specialmodellen som originalen havde.

- Vores historie er både et privilegie og et ansvar - ansvaret for at videreføre Bugattis arv på i fremtiden. Med La Voirture Noire hylder vi vores arv og bringer hastighed, teknologi, luksus og æstetik mod en ny æra, siger Bugatti-chef Stephan Winkelmann i en pressemeddelelse.

Den franske bilproducent har ikke sat tal på, hvor hurtigt specialmodellen kan køre, men i en almindelig Chiron stopper speedometernålen først ved 420 km/t. Det er også en bil, der formår at accelerere fra 0 til 100 km/t. på 2,4 sekunder.

