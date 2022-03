Slår fast: Det kan redde dit liv

En ny undersøgelse slår en tyk streg under, at sikkerhedsselen kan redde dit liv

Budskabet er ikke nyt: Sikkerhedsseler virker.

Men nu slår Vejdirektoratet med en ny undersøgelse fast, at bruger man ikke sikkerhedssele i sin bil, er man i markant større risiko for at blive dræbt i en alvorlig ulykke.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Den nye undersøgelse viser, at knap hver tredje bilist, der døde ved en trafikulykke, ikke havde spændt sikkerhedsselen.

- Tallene taler for sig selv. Jeg kan derfor kun opfordre til, at man husker selen – og husker andre på det også. Heldigvis er det langt de fleste, der bruger sele, men kan vi få de sidste med, vil det spare liv, siger transportminister Trine Bramsen i pressemeddelelsen.

Hovedet under armen

I Vejdirektoratets analyse af dødsulykker kan man se, at hvis ulykken sker, er der markant større risiko for, at man bliver kastet ud af bilen eller får alvorlige skader, hvis ikke man har sele på. Med andre ord: Brugen af sikkerhedssele har stor betydning for, om man overlever eller ej.

- Det er simpelthen med hovedet under armen, hvis man starter bilen uden at spænde sikkerhedsselen. Undersøgelserne viser meget klart, at det er med livet som indsats at køre uden sele. Så spænd selen for din egen skyld, men også for dem, der holder af dig, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder hos Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets undersøgelse viser også, at flere af bilisterne - uden sele - generelt udviser en mere risikobetonet adfærd i trafikken. I over halvdelen af ulykker med dræbte bilister, der ikke brugte sele, blev der kørt med for høj hastighed, før ulykken skete.

Du kan finde undersøgelsen her.