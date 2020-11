Slår fast: Her bør ny jysk motorvej gå

Hvis der skal etableres en ny motorvej mellem Give i Midtjylland og Haderslev i Sønderjylland, bør den efter Vejdirektoratets anbefalinger gå øst om Billund.

Det vil ifølge Vejdirektoratet give den største trafikale gevinst, men i Billund Kommune vil de hellere have motorvejen ført på den anden side af byen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Vejdirektoratet er blevet bedt om at undersøge muligheden for at etablere en motorvej på strækningen fra Give over Billund til Haderslev.

'En ny motorvej vil dels skabe bedre vejforbindelse til det midtjyske område, dels aflaste eksisterende E45 og medføre et mere robust vejnet med en alternativ rute i tilfælde af trafikalt sammenbrud på Østjyske Motorvej,' lyder det blandt andet fra Vejdirektoratet om potentialet ved den eventuelle motorvej.

Tirsdag havde Vejdirektoratet så den endelige indstilling klar, som nu er blevet sendt til Folketingets Transportudvalg.

I indstillingen anbefaler Vejdirektoratet, at motorvejen går øst om Billund.

'Vejdirektoratet indstiller på baggrund af den gennemførte VVM-undersøgelse og den efterfølgende offentlige høring, at der arbejdes videre med en linjeføring øst om Billund og vest om Vandel med tilslutning til E45, Sønderjyske Motorvej, ved enten Christiansfeld eller ved Haderslev,' skriver Vejdirektoratet i sin indstilling.

Mod kommunens håb

Årsagen til, at den skal gå øst om byen, er, at det vil give den største trafikale gevinst. Således vurderer Vejdirektoratet, at de samlede gevinster for trafikanterne vil være mellem 9 og 30 procent større ved at lade motorvejen gå øst om Billund i stedet for vest om byen.

Det vækker formentlig ikke glæde i Billund Kommune.

Ifølge JydskeVestkysten har Billund Kommune i sit høringssvar til Vejdirektoratets undersøgelse anbefalet, at den eventuelle motorvej går vest om Billund, fordi det ifølge et flertal i kommunens byråd vil gave kommunen mest muligt.

Nu skal Folketingspolitikerne så tage stilling til, om motorvejen overhovedet skal etableres - og hvilken vej den skal gå rundt om Billund.

