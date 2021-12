Slet ikke grønne alligevel

Da de voldsomt populære plug-in hybrider ikke nødvendigvis er mere grønne end konventionelle biler, bør de ikke afgiftsfritages, som er tilfældet nu, lyder det i en rapport fra de økonomiske vismænd, som har kigget nærmere på beskatningen af privatbilismen i Danmark.

Heri anbefaler vismændene, 'at den nuværende afgiftsfritagelse af plug-in hybridbiler fjernes så hurtigt som muligt, da denne skaber et for stort incitament for husholdningerne til at købe biler, der potentielt ikke er mere grønne end andre konventionelle biler.'

Som det er i dag, er plug-in hybrider, som officielt udleder mindre end 50 g. CO2 pr. kørt kilometer, afgiftsfritaget, hvilket betyder, at priserne på bilerne er væsentligt lavere end tilsvarende benzin- og dieselbiler.

Men de økonomiske vismænd peger på, at flere nye analyser viser, at plug-in hybridbilerne ikke kan leve op til de lave CO2-emissioner, der oplyses fra bilfabrikkernes side og i realiteten overstiger grænsen på 50 g CO2 pr. kørt kilometer.

Desuden fremhæves det i rapporten, at EU-Kommissionen har besluttet, at biler fra og med år 2026 kun kan betegnes som grønne biler, hvis deres udledning af CO2 er nul. Det vil altså sige, at plug-in hybridbiler herefter ikke længere kan betegnes som grønne.

Til og med november i år er der i Danmark solgt 167.565 biler. Heraf er de 35 procent af bilerne formelt betragtet som 'grønne'.

Men tager man plug-in hybriderne ud af andelen af såkaldte 'grønne' biler, er det kun 13 procent af bilerne, som er rene elbiler - og dermed nulemissionsbiler, som er det EU fra år 2026 vil betegne som grønne.