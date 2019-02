Slut med 110: Her vil man sænke farten til 90 km/t. på motorvejen

Det er ikke mange år siden, en tur på Køge Bugt Motorvejen var ensbetydende med vejarbejde, køkørsel og lavere hastighedsgrænse.

I sommeren 2017 blev grænsen igen sat op til 110 km/t. på den nu ottesporede motorvej - men grænsen kan meget vel allerede være på vej ned igen. Trafikstøjen er nemlig så svær at leve med for borgerne i omegnskommunerne Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, at kommunerne har ansøgt om at sænke hastigheden til 90 km/t.

Og det skal ikke bare være på den del af Køge Bugt Motorvejen, der løber gennem de tre kommuner. Også på Holbækmotorvejen og Motorring 3 skal bilisterne lette foden fra speederen, hvis det står til de tre kommuner.

Det skriver Sjællandske.

Støjen kan sænkes 2-3 dB

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre er gået sammen i en officiel ansøgning til Vejdirektoratet. Her peger de ifølge avisen på en ny bekendtgørelse, der gør det muligt at sænke hastighedsgrænsen i 'særlige tilfælde', hvis det har en positiv effekt på trafikstøjen.

Det er kommunernes opfattelse, at støjgenerne omkring de tre motorveje er så massive, at det kan kategoriseres som et særligt tilfælde.

- En hastighedsændring vil, uden de store omkostninger, kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2-3 dB og yderligere også have en positiv effekt på trafiksikkerheden, skriver kommunerne ifølge Sjællandske i ansøgningen.

Et stigende problem

I ansøgningen peger de også på, at de tre kommuner er blandt de mest støjplagede i landet. Støjen ligger over de vejledende grænseværdier i 24.000 boliger, og ifølge avisen kommer den i over halvdelen af tilfældene udelukkende fra motorvejene.

I takt med, at trafikken stiger på motorvejene omkring hovedstaden, øges presset derfor også på borgerne, der bor omkring dem. Kommunerne skriver i ansøgningen, at de 'oplever et stigende pres fra borgere, borgergrupper og grundejerforeninger, som klager over støjen, manglende nattesøvn og mulighed for at opholde sig uden for deres boliger'.

Ifølge Sjællandske har Vejdirektoratet ikke nogle konkrete planer om at mindske støjgenerne omkring motorvejene i de tre kommuner, og det er også en del af begrundelsen bag ansøgningen.

