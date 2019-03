Slut med at prutte: Nu kasserer Mercedes klassisk bilsalg

Det kan aldrig skade at se på udstillingslokalet hos den lokale bilforhandler som en velpoleret udgave af Brørup Marked.

Som et sted, hvor der skal pruttes og tænkes hurtigt og ikke mindst stås tidligt op, hvis man vil have varen med hjem for en fornuftig mønt. Ikke desto mindre er forhandlingen mellem sælger og køber på vej ud, hvis man spørger Mercedes-Benz.

Den tyske producent af premiumbiler har besluttet sig for at overtage arbejdet med at sælge nye biler fra sine 23 forhandlere i Sverige. Kunderne skal i stedet købe bilerne direkte af producenten, og det er dermed også slut med 'handle om det', for nu at blive i loppemarked-terminologien. Prisen vil være fast, og forhandlerne skal blot agere en slags mellemmænd.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Expressen.

Vil kende kunderne

Den nye salgsmetode er til at begynde med et pilotprojekt, der skal sættes i gang allerede dette forår. Bliver det en succes, vil Mercedes-Benz overveje at udbrede metoden til flere lande.

Ifølge Expressen skal begrundelsen for pilotprojektet findes i, at Mercedes-Benz vil kende sine kunder bedre. Som mange andre oplever bilproducenten øget konkurrence fra digitale tjenester som Google og Amazon, der modsat Mercedes-Benz har alle forudsætninger for at indsamle data om sine brugere og bruge det til at øge sit forspring.

Det er uklart, præcis hvordan Mercedes-Benz vil ændre salgsmetoden for at komme tættere på kunderne. Chefen for Mercedes i Sverige, Björn Hauber, peger dog på digitalisering og automatisering som to nøgleord for den nye type bilsalg.

- Der sker meget i verden med digitalisering og automatisering, som er to nøgleord. Her ligger Sverige helt i front, og svenskerne er nysgerrige efter at teste ny teknologi. Det samme gælder for forhandlerne, som gerne vil teste nyt. Det handler om skabe forbedring, siger Björn Hauber, der er chef for Mercedes i Sverige, til Expressen.

Samme pris alle steder

De traditionelle bilforhandlere bliver med Björn Haubers egne ord aflastet fra en del administrativt arbejde og skal nu blot sørge for at give kunderne en god oplevelse. De vil modtage provision for deres arbejde, men kan altså ikke længere forhandle sig til mere salg.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er slut med prutte, svarer Björn Hauber:

- Ja, det håber vi. Vi oplever allerede, at kunden besøger forhandleren betydeligt færre gange før et køb end for bare nogle år siden. Kunden kommer mere forberedt, siger han til Expressen og tilføjer:

- Det vigtigste for os er fuld gennemsigtighed, og at bilen, kunden søger, har samme pris, uanset hvor den bliver solgt. Der bliver ingen prutteri. Det skaber enkelhed, for kunden ved præcis hvad det handler om. Det er super vigtigt for os.

Trods forandringen vil bilkøberne dog ikke være helt afskåret fra at forhandle om priserne. Det vil nemlig stadig være muligt at trække prisen i den rigtige retning, når man er i markedet efter en brugt bil.

