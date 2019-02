Slut med at skulle i retten: Nu bliver det lettere at klage over p-afgiften

Erhvervsministeren har godkendt et længe ventet ankenævn, der skal gøre det både lettere og bedre at klage over parkeringsafgifter

Måske er du en af de hundredtusindvis af danskere, der sidste år fik en parkeringsafgift. Måske er du oven i købet blandt dem, der synes bøden var lige lovligt ufortjent.

Hvis det er tilfældet, er der håb forude.

Et nyt nævn med den mundrette titel 'Parkeringsklagenævnet' har netop fået erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) endelige godkendelse, og vil fra februar begynde at behandle de første klagesager, skriver bilistorganisationen FDM i en pressemeddelelse.

Dermed slipper både borgere og parkeringsselskaber for at skulle i retten, når der er uenighed om afgiftens rimelighed.

Det nye nævn får rosende ord med fra FDM, der selv har en repræsentant i nævnet. Afdelingschef i FDM, Lennart Fogh, kalder ministerens godkendelse for 'en sejr for forbrugerne'.

- I FDM tror vi på, at Parkeringsklagenævnet kan gøre en positiv forskel – både for forbrugerne og branchen – og ikke mindst kan det aflaste domstolene for mange parkeringssager, siger han i pressemeddelelsen.

Nemmere at klage

Hos Forbrugerrådet Tænk er vicedirektør Vagn Jelsøe også begejstret for det nye nævn, der ifølge ham vil gøre det lettere for borgere at klage over p-afgifter.

- Vi ved fra de andre ankenævn, som vi er med i, at de medvirker til at skabe en fælles forståelse af, hvordan det er OK for virksomhederne at opføre sig, og vi håber, at dette ankenævn vil have samme effekt på parkeringsområdet, siger han i pressemeddelelsen.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, kan klagenævnet dog risikere at måtte afvise en stor del af klagerne, fordi folk ikke har sat sig ordentligt ind i reglerne. Det kan man gøre på nævnets hjemmeside.

Klag til firmaet først

Parkeringsklagenævnet blev oprindeligt sat i værk 1. juli sidste år, men kan først efter ministerens formelle godkendelse komme rigtigt i gang med de første afgørelser. Det arbejde begynder her i februar.

Vil du have behandlet din klagesag, koster det i første omgang et gebyr på 175 kroner, som man får refunderet, hvis man får medhold i sagen. Man skal dog først have klaget til det firma, der har udstedt afgiften, inden nævnet vil kigge på sagen.

Så langt så godt, når private p-firmaer er for hurtige med blokken. Men for de mange tusinder af afgifter, som kommunen udskriver, er der stadig ikke meget hjælp at hente.

De kommunale p-vagter slipper med andre ord. For denne gang.

