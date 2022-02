Slut med denne sportsvogn

Den tyske bilproducent BMW er blandt andet kendt for at bygge velkørende biler, og sportsvognene Z3 og Z4 har i høj grad været med til at bakke den påstand op.

Den nuværende generation af Z4 kom på markedet i 2018 og var et resultat af et samarbejde med bilproducenten Toyota. Hos dem kom modellen til at hedde Supra.

Men når den nuværende Z4 skal pensioneres, vil BMW angiveligt ikke lancere en efterfølger.

Det skriver Teknikens Värld på baggrund af en artikel fra det spanske medie Motor.es.

Sportsvognen nyder nemlig slet ikke den succes, som BMW havde håbet på, og derfor er det ifølge det spanske medie for dyrt at udvikle en ny generation.

Svigtende salgstal er en afgørende grund til, at modellen ikke får en efterfølger. I de seneste år er Z4 blevet solgt i omkring10.000 eksemplarer i Europa og USA i alt. For 20 år siden var det årlige salg 40.000 eksemplarer for modellen.

Startede som Bond-bil

Ifølge det spanske medie forventes det, at Z4 som model vil blive stoppet i 2025 - den nuværende generation vil dog få et mindre facelift i 2023, forlyder det.

Den første udgave af Z3, som senere blev til Z4, kom på markedet i 1995, og blev blandt andet berømt, da Pierce Brosnan kørte i en i rollen som James Bond.

BMW har hverken over for det spanske eller svenske medie villet kommentere historien.

Herhjemme kan BMW Z4 fås i to forskellige udgaver, hvor den mest kraftfulde er Z4 M40i, der byder på 340 hk og en sprinttid fra 0-100 km/t. på 4,5 sekunder.