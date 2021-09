Slut med farlig benzin

Det er endegyldigt slut med at kunne tanke blyholdigt benzin noget sted i verden. Algeriet har nemlig som det sidste land i verden lukket ned for brugen af blyholdig benzin, og dermed er benzin med bly udfaset i hele verden.

Det er gode nyheder for miljøet, da det årligt kan forhindre flere end 1,2 millioner tidlige dødsfald samt spare 2,45 billioner dollars, svarende til omtrent 15.000 milliarder kroner.

Det skriver FN's miljøprogram (UNEP) i en pressemeddelelse.

Siden 1922 er blyholdigt benzin blevet brugt til at forbedre ydeevnen i motorer, men det har samtidig været en katastrofe for miljøet og folkesundheden. I 1970'erne indeholdt næsten al benzin verden over bly, men siden 2002 har UNEP arbejdet på at fjerne brugen af bly i benzin. Nu er det arbejde lykkedes.

UNEP oplyser, at studier har vist, at blyholdig benzin kan forårsage hjertesygdomme og -tilfælde, kræft, og at det kan påvirke udviklingen af hjernen hos spædbørn og endda reducere IQ'en med 5-10 point.

- En vellykket håndhævelse af forbuddet mod blyholdig benzin er en kæmpe milepæl for den globale sundhed og vores miljø, siger Inger Andersen, som er adm. direktør for UNEP, i pressemeddelelsen.

- Efter vi har overvundet et århundrede med dødsfald og sygdomme, der påvirkede flere hundrede millioner mennesker og forringede miljøet på verdensplan, har vi nu kræfterne til at ændre menneskets vej til det bedre gennem en hurtig overgang til rene biler og elektrisk mobilitet, siger direktøren.

Der er ikke blevet brugt blyholdig benzin i Danmark siden 1994.