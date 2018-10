Slut med højresvingsulykker? VW klar med mulig løsning

Volkswagen vil bruge data fra intelligente trafiklys til at nedbringe antallet af højresvingsulykker og skabe et bedre flow i trafikken

Ville det nedbringe din risiko for at svinge ind i en cyklist eller fodgænger, hvis et computersystem advarede dig, hver gang en sådan var inden for rækkevidde?

Det mener Volkswagen, at det muligvis ville. Derfor er bilfabrikanten gået sammen med it-giganten Siemens om at udvikle en teknologi, der forbinder biler med det system, som bliver brugt til at styre trafiklys.

Således bliver bilen en del af et større såkaldt IoT-netværk, hvor information sendes frem og tilbage mellem køretøj og byens infrastruktur. Det skriver The Sun.

I bilen vil være et display, som løbende fortæller en om færdselsbilledet samt forhåndenværende og kommende trafiklys. Oveni det vil sensorer i trafiklys blive brugt til at informere en om, hvis en cyklist eller en fodgænger er på vej til at krydse vejen.

Trafikken glider lettere

En af ulemperne ved mange af de teknologier, der findes i dag, er, at de kan have svært ved at overskue situationen i de til tider kaotiske vejkryds.

Over for den britiske avis forklarer Manfred Fuhg, leder af Siemens’ mobilitetsdivision, at den nye teknologi kan nedbringe antallet af uheld i områder med blinde vinkler.

- Vejkryds udstyret med radar- og sensorteknologi kan øge nøjagtigheden ved detektering af fodgængere og cyklister, siger han.

De to virksomheder mener ligeledes, at samspillet mellem bil og trafiklys kan sikre et bedre flow i trafikken. Det skyldes, at den indsamlede data kan bruges til at reducere unødig brug af bremse og speeder i vejkryds.

VW-koncernen hævder, at teknologien allerede vil blive taget i brug næste år. I øjeblikket bliver systemet testet i den tyske by Wolfsburg, hvor 10 trafiklys er blevet indstillet til at sende data opsamlet ved hjælp af sensorer til biler.

