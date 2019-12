Slut med kontant skrotpræmie

Når vi træder ind i 2020, er det slut med skrotningsattester i papirformat. Et nyt digitalt system kaldet DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest) skal gøre processen nemmere for autoophuggere og bilejere, mens det samtidig vil mindske snyd.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere undersøgelser har ifølge Bilmagasinet vist, at op mod hver fjerde bil bortskaffes på ulovlig vis til skade for miljøet.

- Fordi hele processen fra årsskiftet bliver digital, er det nemt at tjekke, om køretøjet er afmeldt i Motorregistret, og hvem der er registreret som bilens sidste ejer. På den måde minimeres risikoen for snyd med skrotningsgodtgørelsen, og de godkendte autoophuggere kan nu koncentrere sig om deres kerneopgave – nemlig at bortskaffe bilerne miljømæssigt forsvarligt, siger Johnny Bøwig, direktør i Dansk Producentansvars System (DPA-System), der har udviklet det digitale system i samarbejde med Miljøstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Slut med kontanter

Når man fra 1. januar skal skrotte sin bil, skal man gå ind på Borger.dk med sit NemID. På siden kan man oprette sin skrot-sag og vælge en autoophugger fra en liste af godkendte autoophuggere.

På den måde sikres det, at bilen miljøbehandles korrekt uden at gøre skade på miljøet. Man kan stadig tage ned til en godkendt autoophugger og ordne sagen digitalt derfra.

En anden fordel er desuden, at autoophuggerne slipper for at skulle udbetale skrotpræmien i kontanter, som hidtil har været en udbredt procedure.

I det nye digitale system udbetales skrotpræmien direkte til ejerens NemKonto.

- I dag foregår det sådan, at når bilejere afleverer bilen til autoophuggeren, så skal ophuggeren udstede en fysisk skrotningsattest, der skal underskrives af både ophuggeren og af bilens ejer og efterfølgende indsendes til Miljøstyrelsen. Men nu kommer det altså til at ske i et digitalt flow, som gør processen langt lettere for alle parter. Og det vil alt andet lige reducere administrationsomkostningerne, siger Anne Elizabeth Kamstrup, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om det nye digitale system her.

