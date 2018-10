Slut med motorbrøl: Sådan mener Jaguar, bilerne skal lyde i fremtiden

Rigtige bilentusiaster kan skelne mellem en amerikanerbil og en italiensk sportsvogn med bind for øjnene.

For selv om begge biler har en V8-motor under hjelmen, er bulderet fra udstødningsrøret vidt forskelligt. Og noget tyder på, at det også bliver sådan i fremtiden, selv om bilerne bliver elektriske.

Af hensyn til sikkerheden udstyrer bilproducenterne nemlig de lydløse biler med kunstig lyd, og det er ikke nødvendigvis den samme løsning, de når frem til. Mens Nissan Leaf eksempelvis udsender en lille og meget lys tone ved lav hastighed, vil Jaguar I-Pace gøre opmærksom på sig selv med en dybere, næsten rumskibslignende lyd.

Det skriver The Drive.

EU kræver kunstig lyd

Selv om det er usikkert, om de kunstige lyde nogensinde får samme fanskare som udstødningsbulderet fra en amerikansk V8-motor, kan science fiction-entusiaster altså godt begynde at glæde sig.

Lydene skal løse det trafikale problem, det giver at skifte de konventionelle forbrændingsmotorer ud med elmotorer.

Gennem et lille århundrede har vi vænnet os til at navigere efter motorlyde, når vi færdes i trafikken, og det kan derfor skabe potentielt farlige situationer, hvis vi pludselig ikke kan høre det, der kommer imod os.

Især synshæmmede fodgængere er udsatte og vil få svært ved at navigere over eksempelvis fodgængerfelter, hvis de ikke kan høre, om bilerne stopper for dem. Derfor har EU besluttet, at alle nye elbiler fra 2019 skal udsende kunstig lyd ved hastigheder under 20 km/t.

Jaguar gik væk fra rumskibsidé

Jaguar skriver i en pressemeddelelse, at I-Pace elbilen vil udsende en lyd på mere end de 56 decibel, som EU kræver som minimum. Bilen vil altså med andre ord støje lidt mere end let trafik eller et køleskab ved lave hastigheder - og det vil ikke kunne slås fra.

Jaguar lover dog at lyden, som udsendes gennem en højtaler i bilens front, ikke vil kunne høres fra kabinen.

Det har taget den britiske bilproducent fire år og talrige test at udvikle den helt rigtige tone til bilen. Den oprindelige idé var faktisk at få bilen til at lyde som et rumskib, men det blev til sidst droppet, da testpersonerne med Jaguars egne ord 'reagerede ved at kigge op på himlen frem for på vejen, når bilen nærmede sig'.

I stedet har man gjort tonen mere motoragtig ved at lade den stige og falde i volumen, alt efter om bilen accelererer eller decelererer. Det vil ifølge producenten også være muligt at afkode, om bilen skifter retning, ved at lytte til den.

Bedøm selv, om det er lykkedes Jaguar at lave en tone, der lyder futuristisk uden at få os til at kigge op, i videoen over artiklen.

