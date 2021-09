Slut med motorcykellarm

Nyt lovforslag vil give Færdselsstyrelsen bedre muligheder for at stoppe motorcykler, der larmer mere end det tilladte

Der er for mange motorcykler, der larmer for meget, og det generer så meget, at transportminister Benny Engelbrecht i oktober vil fremsætte et nyt lovforslag, der skal hjælpe med at dæmme op for de støjende motorcykler.

Med det nye lovforslag vil Færdselsstyrelsen få hjemmel til at foretage vejsidesyn af motorcykler, hvor den tekniske stand af motorcyklen vil blive kontrolleret, herunder om motorcyklerne overholder støjkrav.

- Støj fra motorcykler er et stort problem, og indtil nu har det desværre været meget svært at fange dem, der manipulerer med udstødningen og larmer alt for meget. Nu får Færdselsstyrelsen mulighed for at lave vejsidekontroller af motorcykler, og jeg forventer, at det nye effektive kontrolredskab kombineret med høje bøder vil reducere antallet af larmende motorcykler, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Opbakning

Hos flere af regerings støttepartier er der opbakning til lovforslaget.

- De larmende motorcykler er til stor gene i byerne, og det er en god ting, at der nu gribes alvorligt ind. Hvorfor skal man finde sig i bevidst støjforurening?, lyder det blandt andre fra Rasmus Helveg Petersen, transportordfører for Radikale Venstre.

Hvis lovforslaget stemmes igennem, forventer transportministeriet, at der med Færdselsstyrelsens vejsidesyn vil blive opdaget flere af de motorcyklister, som udskifter originale udstødninger med uoriginale, der larmer mere end tilladt.

Cirka et år efter indførelsen af vejsidesynet af motorcykler vil Færdselsstyrelsen evaluere effekten heraf.