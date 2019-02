Slut med p-billetter: Selvkørende biler kan bare køre rundt, mens du handler

Det er tilsyneladende billigere at lade sin førerløse bil køre rundt om blokken igen og igen, end det er at betale for en parkeringsplads

Det er efterhånden gået op for de fleste, at selvkørende biler ikke længere er en fantasi fra et sci-fi-fremtidsunivers.

De førerløse biler kommer, om vi vil det eller ej. Og helt ærligt - bliver man ikke en lille smule glad ved tanken om ikke at skulle lede efter parkeringspladser mere?

Ifølge et nyt studie offentliggjort i journalen Transport Policy kan selv de førerløse biler måske endda glæde sig over ikke at skulle spilde tid på den slags. For med nutidens skyhøje parkeringstakster kan det formentlig svare sig for dem blot at køre rundt, indtil bilens ejer skal bruge den igen.

Det skriver amerikanske The Drive.

Vil skabe kaos på vejene

Ifølge Adam Millard-Ball, som er lektor ved University of California og forfatter til det nye studie, vil det koste helt ned til to kroner per kørt kilometer at lade bilen trille videre på vejene - en betydeligt mindre udgift end de fleste parkeringsbilletter.

- Prisen på parkering er det, der får folk til at droppe bilen og vælge offentlig transport, men selvkørende biler har slet ikke brug for at parkere. De kan slippe udenom at betale for parkering ved at køre i stedet. De vil have ethvert incitament til at skabe kaos, forudsiger Adam Millard-Ball ifølge The Drive.

I sine beregninger har han taget højde for almindelig slitage på biler, der kører stort set uafbrudt rundt, og selv da er prisen på omkring de to kroner per kilometer.

Den klimamæssige betydning af sådanne parkeringsfri biler har han dog ikke regnet på.

Se også: Snobber opad: Petit danskerfavorit vil være mere lækker

Betaling for bykørsel

Så snart de selvkørende biler er udrullet i stor skala, er der altså stor risiko for, at de vil skabe trafikpropper i alverdens storbyer. Selv et relativt lille antal på et par tusinde førerløse biler vil kunne sænke den gennemsnitlige hastighed i større byer betydeligt.

Derfor foreslår Adam Millard-Ball at indføre gebyrer for at køre i bykernerne - et system, der allerede eksisterer i blandt andet London.

Bildelingstjenester som Uber og Lyft, der spås at blive de første, der for alvor tager den førerløse teknologi til sig, støtter sådan et betalingssystem.

- De gebyrer kunne rejse penge til, at byerne kan forbedre transportforholdene. Pointen er, at man skal gøre det nu, før førerløse biler for alvor bliver udbredt, siger Adam Millard-Ball.

Se også: Så mange penge vil danskerne bruge på den næste bil