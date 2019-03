Slut med spritkørsel: Snart stopper Volvoen, hvis man er fuld

Tag en kaffepause. Det har i flere år været beskeden i mange nyere biler, når sensorer i kabinen har registreret træthed hos føreren.

Nu vil svenske Volvo tage næste skridt og gøre bilen i stand til at advare, alarmere eller ligefrem stoppe bilen, hvis den registrerer træthed, distrahering eller spirituskørsel.

Det skal ske med en række nye kamerateknologier, som Volvo vil begynde at bygge ind i næste generation af biler. De første modeller, der får teknologien, vil ifølge Volvo blive introduceret på et uspecificeret tidspunkt 'i begyndelsen af 2020'erne'.

Det har den svenske bilproducent annonceret i en pressemeddelelse, som Reuters første gang har beskrevet.

Hvor hurtigt reagerer man

Volvo har et erklæret mål om, at ingen må dø eller blive alvorligt kvæstet bag rattet af en Volvo fra 2020, og det er ifølge Reuters i denne kontekst, at den nye satsning skal ses. Faktisk skal teknologien være med til helt at undgå ulykker, fastslår vicepræsidenten for Volvos researchafdeling, Henrik Green.

- Når det kommer til sikkerhed, så er vores mål at undgå ulykker helt frem for at mindske effekten, når en ulykke er nært forestående og uundgåelig. I dette tilfælde vil kameraerne holde øje med opførsel, som kan lede til alvorlige kvæstelser eller død, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Volvo bliver bilerne blandt andet i stand til at registrere, hvor hurtigt føreren reagerer, og om vedkommende slingrer mere end godt er. Sensorer vil samtidig holde øje med, om øjnene er på vejen, og om føreren gør noget for at styre bilen.

Vil muligvis stoppe bilen

Hvor mange kameraer, kabinen skal udstyres med for at gøre den ambition til virkelighed, vil Volvo endnu ikke ud med. Det er heller ikke helt på plads, hvad bilen skal gøre i tilfælde af, at kameraerne opfanger nogle af de nævnte unoder.

- Bilens indgriben kunne involvere at sænke hastigheden, slå alarm til Volvos On Call-service eller, som en sidste udvej, stoppe bilen og parkere den sikkert, skriver Volvo i pressemeddelelsen.

Det er ikke mere end en måneds tid siden, at Volvo annoncerede, at man ville sænke tophastigheden i sine modeller til 180 km/t. Ifølge pressemeddelelsen skal det også være muligt at sænke bilens tophastighed yderligere, når man for eksempel låner bilen ud.

