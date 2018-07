Slut med trafikskilte langs vejene: Her vil man trække dem ind i bilen

Digitale skærme i biler kan blive vejskiltenes død. I Storbritannien skal et nyt forsøg teste, om ’information, der traditionelt er blevet vist ved hjælp af vejskilte, såsom hastighedsbegrænsninger’ kan overføres til digitale skærme inde i bilen via luftsignaler.

Det skriver AutoExpress.

Det er Highways England, der står bag projektet. Det statsejede selskab mener, at man ved at gå fra udvendig til indvendig skiltning kan øge sikkerheden i trafikken.

Trafikken flyder bedre

Udover at oplyse om hastighedsbegrænsninger og vise vej mellem byer kan digitale skilte gøre opmærksom på, hvis vejarbejde og lignende forhindringer venter forude.

På den måde har bilisten god tid til at skifte vejbane, og det vil ifølge Highways England få trafikken til at flyde bedre.

Forsøget er planlagt til at gå i gang i november og vil finde sted på motorvejsstrækningen mellem London og den sydøstlige by Dover. De digitale skilte vil optræde som supplement til de nuværende vejskilte, og man skal have en bil indrettet med speciallavet testudstyr for overhovedet at ænse, at noget nyt er på færde.

Systemet fungerer ved hjælp af 5G-kabler ved vejen.

Se også: Stor tysk motorvej forsvandt i mosen: 'Alle ville have en hurtig løsning'

Organisation er skeptisk

Ingen nyskabelser uden kritikere. RAC Foundation, en britisk organisation for trafiksikkerhed, er ikke overbevist om, at det er en god idé at udfase de fysiske vejskilte.

Organisationen hæfter sig ved, at skiltene langs vejene udgør det perfekte backup-system, når den højteknologiske løsning med de digitale skærme svigter.

- Selv om realtidsinformationer vist i biler er en god ting, skal man huske, at vi stadig er meget langt fra det teknologiske stadie, hvor alle har biler med teknik, der fuldstændig kan erstatte den tryghed, man får ved fysisk skiltning, siger Steve Gooding fra RAC Foundation til AutoExpress.

Forsøget med digital skiltning forventes at vare frem til december 2020.

Britiske elbiler er rullet ind i tysk by: Kornet er rettet mod Mercedes