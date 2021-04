Slut: Nu dropper de billige elbiler i Danmark

Selvom modellerne stadig bliver produceret i hjemlandet Tyskland, har Volkswagen Danmark valgt at droppe den elektriske Up, mens Seat herhjemme også har sagt farvel til den elektriske Mii.

Sidstnævnte har indtil nu været den billigste nye elbil på markedet herhjemme.

Det skriver FDM.

Således kan man altså hverken bestille en Volkswagen e-Up eller en Seat Mii Electric længere, og årsagen er ifølge Thomas Hjortshøj, pressechef for Volkswagen Danmark, at man i Tyskland får et stort kontant tilskud ved køb af ny elbil, hvorfor efterspørgslen er så stor i hjemlandet, at alle elbiler bliver solgt der. Det forklarer pressechefen til FDM.

Uanset hvor dyr en elbil, man køber, får man et tilskud på 9500 euro.

Billige elbiler

Både Seat Mii Electric og Volkswagen e-Up kom i nye opdaterede versioner for godt et års tid siden. Rækkevidden for elbilerne var på 260 km, og til priser fra cirka 160.000 kr. for Seaten og 180.000 kr. for Up'en var der tale om landets billigste elbiler.

Med udfasningen af elbilerne, kan man lige nu ikke købe en ny elbil til under 200.000 kr. i Danmark. Det ændrer sig dog snart, når Dacia sender den lille elbil Spring på markedet. Den bliver nemlig landets billigste med en startpris på 128.990 kr. Her er rækkevidden på en opladning 230 kilometer og ydelsen blot 44 hk.

Over for FDM oplyser Thomas Hjortshøj fra Volkswagen Danmark, at det ikke kan udelukkes, at Volkswagen e-Up og Seat Mii Electric på et tidspunkt kommer tilbage på det danske marked.

