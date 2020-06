Små biler slipper billigere på Storebæltsbroen

Uden diverse rabatordninger og Brobizz koster det som udgangspunkt 245 kr. at køre gennem betalingsanlægget ved Storebæltsforbindelsen i en almindelig bil.

Men i en bestemt type af biler, kan du faktisk slippe med kun at betale 130 kr. for turen over Storebælt.

Det skriver Bilmagasinet.

Det er nemlig sådan, at personbiler, der er under tre meter lange, ikke koster den fulde pris at krydse Storebælt i.

I stedet er prisen for en bil under tre meter 130 kr.

Du kan endda komme over Storebæltsforbindelsen til rabatpris på kun 101 kr., hvis du bruger automatisk betaling i form af enten Brobizz eller PayByPlate har og en betalingsaftale med Storebælt.

Se også: Nu kan din bilradio blive overtaget på Storebæltsbroen

Gælder disse biler

Det er de færreste almindelige personbiler, som er i nærheden af at være under tre meter lange.

- Personbiler op til 3 m er bilerne Mercedes Smart og Toyota iQ. Så vidt vi ved, er der ikke andre biltyper, som er kortere end 3 meter, skriver Storebælt selv på deres hjemmeside med henvisning til Smart Fortwo og Toyota iQ.

Bilmagasinet har dog også fundet frem til, at den originale Fiat 500 er så kort, at den ryger under de tre meter og derfor også kan slippe med 130 kr.

Den nye Fiat 500 er vokset så meget i størrelsen, at den er blevet for lang.

Skal man derfor have plads til fire personer i en nyere bil og nøjes med de 130 kr. for at krydse Storebælt, skal man gå efter en Toyota iQ.

Se også: Tjener 1,4 milliarder på ny Storebælt-rekord: - Det er en malkeko