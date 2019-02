Smadrer for 4 mio. kroner: Ungt bud kører ind i flere superbiler

En ung mand skal betale cirka 4,4 mio. kroner for de skader, han forvoldte en række superbiler i december

Superbiler er ikke alene dyre i indkøb, de kræver også dybe lommer at reparere.

Det har en 20-årig mand fra Taiwan måttet erfare på den hårde måde, efter at han tilbage i december mistede koncentrationen og påkørte indtil flere Ferrari-modeller, der stod parkeret ved en bro uden for Taipei.

Føreren, der kørte som bud for at hjælpe sin mor, slap uskadt fra ulykken. Men skaden, han forvoldte bilerne med sin mors firehjulstrækker, så allerede dengang ud til at blive en dyr fornøjelse. Nu er regningen så gjort op, og den lander på intet mindre end 4,4 mio. kroner.

På vej på roadtrip

De fire superbiler, der tæller tre Ferrari 488 og en enkelt Ferrari F12 Berlinetta, har ifølge mediet en samlet værdi på omkring 11 mio. kroner.

Ejerne havde ifølge Taiwan News aftalt at mødes ved broen i de tidlige morgentimer for at køre sammen af en lang og snørklet bjergvej til Yilan.

Så langt nåede de dog aldrig. Det unge bud kørte op bag i F12-modellen, og forårsagede herved et harmonikasammenstød med de øvrige tre biler, der stod parkeret i en række.

Ferrarien i front slap dog med en bulet nummerplade.

830 har doneret

Normalt ville en ulykke som denne kunne klares med en ubehagelig opringning til forsikringsselskabet og en selvrisiko-regning. Men det unge bud havde ingen forsikring, da han kørte den december-morgen, og han skal derfor betale hele erstatningen selv.

Ifølge The Sun er socialforvaltningen dog gået ind i sagen. Med hjælp fra cirka 830 bidragsydere har man indtil videre samlet lidt over 1,1 mio. kroner sammen, som buddet kan bruge til at betale en del af erstatningen med.

Det svarer til, at alle 830 har doneret 1400 kroner til den uheldige fører.

Det unge bud skylder dog stadig 3,3 mio. kroner for ulykken, men ifølge The Sun har han lovet at 'tage ansvar' og betale alt det, han kan.

