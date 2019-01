Smadrer for millioner: Fire unge kører vanvidskørsel hos forhandler

Fire unge formåede at lave skader på over 20 luksusbiler og sportsvogne, før politiet nåede frem

Hvad gør man, når radiobilerne i det lokale tivoli bliver for ensformigt?

Det gav fire unge mennesker fra Texas, USA, forleden deres eget, unikke bud på, da de brød ind hos en bilforhandler i Houston. Det er uklart, hvad deres intention har været med at bryde ind, men sikkert er det dog, at de biler, de udser sig, aldrig forlader forhandlerens parkeringsplads med indbrudstyvene bag rattet.

I stedet beslutter de ubudne gæster, der er henholdsvis 14 og 16 år gamle, sig øjensynligt for at omdanne parkeringspladsen til en overdimensioneret radiobilsforlystelse. De finder nøglerne til et par biler og begynder herefter at køre rambukkørsel mod pladsens øvrige køretøjer.

På den måde formår de fire unge at skade over 20 biler, inden politiet kommer. Det gælder blandt andet eksklusive modeller som Dodge Challenger, Corvette Z06, Ford Mustang og Porsche 911, og de samlede skader anslås af samme grund til at løbe op i omkring 5,2 mio. kroner.

Det skriver mediet Motor1, der citerer Houston Chronicle.

Se også: Audi i nye vanskeligheder: Har ikke nok biler

'Åbenlyst manglende respekt'

Den lokale politikonstabel Mark Hermann har offentliggjort en række billeder af ødelæggelserne på sin Facebook-side.

Mens forhandlerens limegrønne Dodge Challenger og røde Ford Mustang har lidt næsten uoprettelig skade, ser såvel Corvette som Porsche ud til at være sluppet nådigt fra stuntet.

(Artiklen fortsætter under opslaget)

Ifølge Motor1 har Mark Hermann i et interview på tv-stationen KPRC Houston sagt, at det er den mest ødelæggende forseelse 'med åbenlyst manglede respekt for køretøjer og ejendom', som han har set i sit 33-årige virke.

På Facebook forklarer politikonstablen yderligere, at de fire unge indbrudstyve tager flugten til fods, da politiet når frem. Det fremgår ikke, hvor længe de har haft til at ødelægge de mange biler, men alle fire bliver forholdsvis hurtigt indhentet og anholdt.

Indbrudstyvene er nu sigtet for hærværk af første grad og varetægtsfængslede i et ungdomsfængsel. Her risikerer de i værste fald at blive dømt til at blive. Havde de været voksne, ville hærværk af første grad have givet mellem 5 og 99 års fængsel i Texas.

Se også: Brutal racermotor, men: Kan kun køre 100.000 kilometer