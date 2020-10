Smadrer rekorden: Her er den hurtigste bil i verden

Verdens veje har fået en ny officiel fartkonge. På tronen som verdens hurtigste serieproducerede bil sidder nu den amerikanske bilproducent SSC med deres hyperbil Tuatara.

Med racerkøreren Oliver Webb bag rattet af den ekstreme bil med 1750 hk blev rekorden slået lørdag morgen 10. oktober på en til lejligheden lukket 11 kilometer lang vejstrækning nær Las Vegas.

For at blive godkendt som rekordforsøg skal bilen køre, så hurtigt som den kan, først den ene vej og dernæst i modsatte retning, og herefter bliver gennemsnittet af de to forsøg udregnet.

SSC Tuatara nåede en gennemsnitlig topfart på de to forsøg på absurde 316 miles i timen, svarende til 508,73 km/t. Dermed er det første gang, at en serieproduceret bil har nået en officiel topfart over den mytiske 500 km/t-grænse.

Rekorden blev slået på en lang øde vej uden for Las Vegas. Foto: PR

Racerkøreren Oliver Webb (th.) med rekordhastigheden. Foto: PR

- Kunne have kørt hurtigere

I den ene retning kørte bilen hele 331 miles i timen, svarende til næsten 533 km/t, og i den anden retning blev det til en topfart på 301 miles i timen, svarende til 484 km/t.

Selvom det blev til en ny fartrekord, kunne bilen faktisk have kørt endnu hurtigere, mener racerkøreren bag rattet.

- Der var helt sikkert mere at hente. Under bedre forhold ved jeg, at vi kunne have kørt hurtigere, siger Oliver Webb.

- Da jeg ramte 331 miles i timen, øgede Tuataraen farten med 20 miles i timen de seneste fem sekunder. Den trak stadig meget. Det var sidevinden, som holdt os fra at nå bilens maksimum, siger han.

Tuatara er udstyret med en 5,9-liters biturbo V8-motor, som yder 1750 hk med E85-benzin i tanken.

