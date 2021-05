Snart er elbiler billigst at producere

Inden længe vil det være billigere for bilproducenterne at sende elbiler ud for enden af produktionslinjerne frem for biler med benzin- og dieselmotorer.

Faktisk vil det allerede i år 2027 være billigere at bygge elektriske biler og varebiler, og det vil føre til, at elektriske biler vil dominere hele salget af nye køretøjer i midten af næste årti.

Det viser en forudsigelse fra BloombergNEF, skriver The Guardian.

De faldende omkostninger ved at producere batterier til elbiler samt flere og flere dedikerede produktionslinjer til elbiler på bilproducenternes fabrikker vil gennemsnitligt gøre elbiler billigere at bygge.

Det vil de koste

Ifølge forudsigelsen fra BloombergNEF koster en gennemsnitlig mellemstor elbil i dag 28.914 pund, svarende til lige over 250.000 kr., i detailpris inden skat, moms og afgift. En tilsvarende benzinbil koster cirka 114.000 kr. I år 2026 vil begge typer af biler koste 116.444 kr., mens en mellemstor elbil i år 2030 vil koste lige under 100.000 kr. i detailpris, mens en tilsvarende benzinbil vil koste lige over 118.000 kr.

Forudsigelsen fra BloombergNEF er ifølge The Guardian mere konservativ end andre prognoser. Investeringsbanken UBS vurderer således, at elbiler vil koste det samme at bygge som fossilbiler allerede i 2024.

Uanset hvad er prognoserne dog enige om, at prisen på nye batterier til elbiler fortsat vil falde over de kommende år.

Batteriet i en elbil tegner sig for 25-40 procent af den samlede pris i produktionen.