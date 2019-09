Snart højsæson: Dette billede er et varsel om en farlig tid på vejene

Vintermånederne er højsæson for påkørsler af dyrevildt, så der er grund til at være ekstra opmærksom

Endnu er vi kun lige gået ind i efteråret, men de mørkere tiders komme giver anledning til at genopfriske, at vi nu nærmer os højsæson for dyrevildt på vejene, hvorfor man som trafikant skal have det in mente, når man bevæger sig rundt på vejene.

Et meget aktuelt eksempel på det stammer fra Norge, hvor seks mennesker og en elg var impliceret i en ulykke ved byen Nannested lidt nord for Oslo.

Det skriver norske Aftenposten.

Ulykken fandt sted torsdag aften, og selv om det norske politi endnu ikke har klarlagt præcist, hvad de mener, der skete i ulykken, står det klart, at en elg har været involveret.

Som du kan se på det dramatiske billede over artiklen fandt politiet en død elg ved ulykkesstedet.

- Vi tror foreløbigt, at den ene bil har ramt elgen og en bil i modgående retning. Vi ved foreløbigt ikke, i hvilken rækkefølge det skete, siger operationsleder Trond Lorentzen fra norsk politi til Aftenposten.

En person blev alvorligt kvæstet, mens fire andre blev fragtet til hospitalet, men uden alvorlige kvæstelser. Den sidste person slap med forskrækkelsen.

Samme i Danmark

Selv om elge ikke er et problem, vi skal bekymre os om herhjemme, så gælder det også i Danmark, at vintermånederne er højsæson for påkørsler af vildt.

'Oktober er startskuddet på højsæsonen for hjortepåkørsler, så vær opmærksom i trafikken.' Sådan lød budskabet fra Dyrenes Beskyttelse, da de sidste år satte fokus på emnet. Hvert år modtager de op mod 9.000 henvendelser om påkørte hjorte gennem vagtcentralen 1812.

- I efteråret begynder den kedelige højsæson for påkørsler af hjorte. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom, når lyset er svagt, så vi kan undgå ulykker. Mange af påkørslerne sker tidligt om morgenen og sidst på aftenen, men det skyldes, at der også er flere biler på vejene på disse tidspunkter. Dyrene færdes hele natten, så som bilist skal man være ekstra opmærksom både i skumring og helt mørke, sagde Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse, sidste år i pressemeddelelsen.

