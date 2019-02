Snart vil bilister kunne deles om Mercedes-biler

Københavnske bilister får inden længe flere forskellige bybiler at vælge imellem.

Efter flere år, hvor biler fra primært BMW, Renault og Mini har budt sig til for dem, der har brug for en bil her og nu, er en ny bilproducent nu på vej mod Danmark. Men den har faktisk været her før.

BMW har besluttet at lægge sin kørselstjeneste, DriveNow, sammen med Daimlers konkurrerende Car2Go-tjeneste, og det betyder, at biler fra sidstnævnte koncern i fremtiden vil slå følge med de sorte og hvide BMW- og Mini-modeller, der i forvejen kører rundt på de københavnske veje.

Det fortæller den danske DriveNow-chef, Morten Jakobsen.

- Ændringen vil ikke kunne mærkes i morgen, men på lidt længere sigt vil sammenlægningen betyde, at der kommer Mercedes-modeller i den danske flåde, siger han til Ekstra Bladet.

Vil nå flere københavnere

Foruden Mercedes-Benz står Daimler-koncernen blandt andet bag Smart-mærket, der specialiserer sig i små bybiler. Trods bilernes størrelsesmæssige fordele er det dog ikke umiddelbart Smart-biler, DriveNow vil satse på.

Car2Go-tjenesten har tidligere tilbudt korttidsleje af netop Smart i København, og her måtte tjenesten til sidst trække sig fra Danmark på grund af manglende opbakning.

- Smart har ikke været den bedste bil at bruge på det danske marked. Her er Mercedes-Benz A-klasse et bedre bud som en pendant til vores 1-serie, siger Morten Jakobsen og understreger, at Smart-biler dog godt kan komme på tale som elbiler på et tidspunkt.

DriveNow har i øjeblikket knap 85.000 kunder og lidt over 500 biler i flåden i Danmark. Med sammenlægningen ændrer tjenesten navn til Share Now og bliver ifølge tjenesten selv den største udbyder af bybiler i verden. Morten Jakobsen vil endnu ikke sætte datoer på noget, men ambitionen er, at sammenlægningen skal gøre det muligt at ramme flere københavnere, end tilfældet er i dag.

- Mine planer er at ramme mere bredt. Vi er endnu ikke nået helt ud til den moderne familie, der har valgt at blive i København og i høj grad bruger cyklen til at aflevere børn og køre på arbejde. De har brug for en bil engang imellem, og har måske en stående, som kun bliver brugt i weekenden, siger han og tilføjer:

- Med flere forskellige biler vil vi kunne gøre det unødvendigt for den her type familie at have egen bil.

Biler til længere ture

DriveNow-chefen peger selv på Mercedes-Benz B-Klasse og GLA-Klasse som mulige bud, der måske kan lokke flere familier til at droppe deres egen bil.

Både A-, B- og GLA-modellerne fås med benzin- eller dieselmotor, og selv om kun benzinvarianterne har den danske tjenestes interesse, ligger modellerne stadig et stykke fra DriveNows udgangspunkt. Da tjenesten i sin i gjorde sit indtog i Danmark var det med 400 eksemplarer af den eldrevne BMW i3-model, men der er ikke lagt op til at introducere grønne biler fra Daimler-koncernen lige med det samme.

- Det er måske et skridt baglæns i nogens øjne, men vi oplever en kæmpe efterspørgsel efter biler til længere ture. Og efter at vi introducerede de benzindrevne Mini- og BMW-modeller er antallet af ture i i3-modellen stadig det samme – faktisk lidt højere. De nye biler bruges til nogle andre typer ture, siger Morten Jakobsen.

Burde I ikke gøre noget for, at få flere til at tage elbilen - også på de lidt længere ture?

- Vi pusher med bonuspoint og overvejer i øjeblikket at gøre det billigere at tage elbilen. Men vi er stadig ved at undersøge, om forskellige priser kan ende med at blive en barriere for kunderne, siger han.

Morten Jakobsen påpeger desuden, at DriveNows nuværende BMW i3-modeller vil blive løbende udskiftet med nye modeller, der kan køre længere på en opladning, og at man også overvejer at få Minis kommende elbil ind i flåden.

