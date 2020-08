Snød sig over Storebælt: Det fortryder han nu

Det kom til at koste en 21-årig udenlandsk mand særdeles dyrt, at han ikke ville betale for at krydse Storebæltsbroen mandag aften.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Manden forsøgte mandag aften at snyde sig gennem betalingsanlægget ved Storebælt ved at køre tæt på en forankørende lastbil, så han kunne klemme sig under bommen sammen med lastbilen.

Hans luskede trick blev dog opdaget af personalet, som skyndte sig at anmelde hændelsen til politiet.

- Det lykkedes for en politipatrulje at standse gratisten ved Sorø, og han blev sigtet for 'tilsnigelse af adgang uden at betale', oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Det er en overtrædelse af straffeloven, og derfor fik den 21-årige en bøde på 2000 kroner, som han betalte på stedet, inden han fik lov at køre videre.

Det koster som udgangspunkt 245 kroner at krydse Storebæltsbroen i en almindelig personbil, hvis man ikke har en BroBizz eller benytter sig af PayByPlate. Dermed endte turen over Storebælt altså med at blive markant dyrere for den 21-årige udenlandske mand, der sneg sig med under bommen med en lastbil.

Hvis han ville have sparet penge, skulle han have købt en bil på under tre meter, for så kommer man nemlig meget billigere over Storebæltsbroen. Det kan du læse mere om her.