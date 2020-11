Snuppede mange spritbilister: Men det var ikke det mest bekymrende

Nok var J-dag, som vi kender den fra tidligere år, aflyst i år på grund af coronarestriktioner. Men da man alligevel fra fredag 6. november kunne købe julebryg i butikkerne, stod landets politikredse klar til at kontrollere, om bilister sørgede for at lade bilen stå, hvis de havde drukket.

I løbet af fire dage omkring 6. november standsede politiet mere end 3000 køretøjer.

Trods corona: Politiet vil jagte spritbilister

Heraf blev 88 førere sigtet for spirituskørsel og 125 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand. Desuden skete der 17 trafikuheld, hvor føreren var påvirket af spiritus, og fem trafikuheld hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

På selve 'J-dag', fredag den 6. november 2020, blev 24 førere sigtet for spirituskørsel og 36 for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Flere narkobilister

I forhold til kontroller i perioden omkring J-dag i 2019, ligger antallet af sigtede for spirituskørsel væsentlig lavere i år, mens sigtelser for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand ligger lidt højere.

Netop det sidstnævnte giver anledning til bekymring hos Rigspolitiet.

- Desværre har vi set en stigning i antallet af sigtelser for narkokørsel, hvilket er bekymrende. At føre et køretøj i påvirket tilstand kan have uoverskuelige konsekvenser og i værste fald kan det betyde dødsfald, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Helt konkret blev der ved den tilsvarende indsats i 2019, hvor J-dag blev afholdt på almindelig vis, i løbet af de fire kontroldage sigtet 104 spirituspåvirkede førere. 24 af dem var involveret i færdselsulykker, mens 115 førere blev sigtet for at køre i narkotika- eller medicinpåvirket tilstand, hvoraf fire var involveret i færdselsulykker.

I 2019 blev 38 personer dræbt og 163 kom alvorligt til skade i spiritusulykker.

