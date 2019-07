Solcellerne kommer: Toyota tester nye superceller

Fra Christiansborg Slotsplads til parkeringspladsen ved Kronborg.

Så langt kan man i teorien køre på energi fra solen i den bil, Toyota i denne måned er gået i gang med at teste i Japan. Bilens udgangspunkt er muligvis Toyotas mest kendte, 'grønne' model, Prius, der er blevet udstyret med pluginhybrid-teknologi og en ny type solceller.

Sidstnævnte er installeret på taget, motorhjelmen og bagsmækken, og de er ifølge Toyota i stand til at drive bilen op til 56,3 kilometer per dag.

Det skriver Toyota i en pressemeddelelse, som Automotive News Europe har beskrevet.

Knap fem gange bedre

Ifølge mediet er solcellerne i sig selv ikke en nyhed. Toyota Prius har længe kunne fås med solceller på taget, men dem, der nu er blevet installeret på testbilen, er angiveligt markant bedre.

Hvor cellerne på dagens Prius skaber 180 watt, kan de nye producere i omegnen af 860 watt. Teknologien gør det samtidig muligt for solcellerne at lade bilens batteri op under kørslen, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Ifølge Toyota bidrager den nuværende generation af solceller med bare 6,1 kilometer rækkevidde, når bilen står stille på en solskinsdag, mens de under kørsel udelukkende står for at holde liv i bilens elektronik - eksempelvis infotainmentsystemet.

Intet udsyn bagud

En stor del af det forspring, som testbilen ser ud til at have, har dog den simple årsag, at bilen har fået flere solceller monteret.

Modsat dagens Prius kan man eksempelvis ikke se gennem bagruden, fordi den er helt dækket af et tyndt lag solceller.

Automotive News skriver, at Toyotas testarbejde er støttet af den japanske regering, og at det skal løbe frem til februar næste år. Det er derfor endnu uklart, om solcellerne på testbilen skal ses som en forsmag på dem, Prius får i fremtiden.

Indtil videre er målet med Toyotas egne ord 'at at bidrage yderligere til at skabe et nyt marked for solceller til transportsektoren og at finde løsninger på energi- og miljøproblemerne'.

