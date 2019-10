Solgte Mustang for at få råd til kræftbehandling: Nu er den tilbage

Amerikanske Wesley Ryan var for 17 år siden tvunget til at sælge sin elskede Ford Mustang for at få råd til konens kræftbehandling

For 17 år siden ejede amerikaneren Wesley Ryan en Ford Mustang, som han var særdeles glad for. Da hans kone Laura fik konstateret kræft i æggestokkene, måtte Wesley sælge sin Mustang for at få råd til kræftbehandlingen. Behandlingen var heldigvis succesfuld, men Wesley og resten af familien kunne ikke glemme den gamle Mustang.

Den havde nemlig på mange måder været en del af familien. Da Wesley solgte sportsvognen, var det 'en af de største ofringer, jeg har set ham foretage for vores skyld,' siger hans søn Jake i en pressemeddelelse fra Ford.

- Jeg ved, hvor hårdt det var for ham at se den bil køre væk. Det var en dag, jeg aldrig glemmer, siger han.

For et par år siden besluttede sønnen sig for at tage affære. Han fandt sin fars gamle Mustang til salg. I første omgang lykkedes det ham ikke at købe den, men for nylig blev den igen sat til salg. I al hemmelighed købte sønnen sportsvognen og returnerede den til sin far som en overraskelse, mens han fangede øjeblikket på kamera. Videoen af Wesley, der efter næsten 20 år bliver genforenet med sin Mustang, gik viralt. Du kan se videoen over artiklen.

En hjælpende hånd

Her stoppede de gode nyheder dog ikke for Ryan-familien. Hos Ford Motor Company opdagede de også den virale video, som den gavmilde søn stod bag. Firmaets amerikanske bestyrelsesformand, Bill Ford, valgte at give familien en hjælpende hånd.

Ford tog derfor kontakt til John Hennessey fra Hennessey Performance, der specialiserer sig i at istandsætte og modificere biler. Hennessey Performance tog den gamle Mustang under kærlig behandling og gav den blandt andet en helt ny motor og gearkasse.

- Vi takker nej til 99 procent af alle forespørgsler om istandsættelse, da det ofte er umuligt at anslå pris og varighed på disse projekter, siger John Hennessey.

- Vores virksomhed modificerer nye eller relativt nye biler og pickup-trucks med henblik på øget motorkraft, så vi prøver at begrænse et projekts varighed til 30 dage eller mindre. Men vi stod klar til at hjælpe Ryan-familien med det samme, siger han.