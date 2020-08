Sommeren vender tilbage: Flere og flere danskere kan nyde dette

Sommeren har indtil videre været en forholdsvis sløj omgang, når det gælder solskin fra oven og høje temperaturer, men nu ser det ud til, at danskerne kan se frem til bedre sommervejr.

Sidst på ugen kan det blive op til 28 grader, melder DMI.

Og det er gode nyheder for et stigende antal danskere.

Drømmen om en åben bil er gået i opfyldelse for flere og flere danskere over den seneste årrække, viser en ny opgørelse fra De Danske Bilimportører, som har undersøgt, hvor mange cabrioleter der er indregistreret herhjemme. I alt er der indregistreret 23.509 cabrioleter i Danmark, der er kendetegnet ved, at taget, eller kalechen, kan foldes væk på kort tid.

Til sammenligning var der i år 2013 blot 10.129 cabrioleter indregistreret i Danmark, og det vil altså sige, at flere og flere danskere kan få glæde af at slå taget ned på bilen, når sommervejret tillader det.

Vilde med Audi

Audi A3 er den store topscorer, når det gælder salget af cabrioleter i 2020, hvor modellen står for omkring 33 procent af salget. Den næstbedst sælgende model er Mini Cabriolet, der har opnået et salg på 121 biler. På tredjepladsen finder vi igen en Audi. Denne gang modellen A5, som der er kommet 86 nye eksemplarer af ud på vejene indtil videre i 2020.

