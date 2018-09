Sommerens mest solgte bil har fået nye hjerter

Det kræver sin bil at trække 1500 kilo Adria Classic campingvogn fra Brønshøj til Bayern.

Ikke mindst, hvis man vil trille mod syd, uden at EU-lovgiverne i Bruxelles holder sig for næsen undervejs. De har for nylig indført en række skrappere krav til nye bilers forurening, som har sendt motorbyggerne på overarbejde på alverdens bilfabrikker.

Hos Nissan handler det om at beholde førertrøjen på det danske marked for SUV'er, og man har derfor kastet sig ud i det risikofyldte indgreb at erstatte bilens bankende hjerte med nyere varianter.

Qashqai, der har overgået alle konkurrenter i sommermånedernes salgstal og er en populær campingtrækker, kan nu fås med en 1,3 liters benzinmotor eller en kraftigt opgraderet 1,5 liters dieselmotor, der begge lever op til den nye EU-standard Euro 6d-TEMP.

Lille motor kan trække mere

Benzinmotoren vil kunne fås med enten 140 eller 160 hestekræfter. Det er ifølge Blogombiler.dk den samme motor, som man kan finde i blandt andet Renault Scenic og Mercedes-Benz A-Klasse. De tre bilproducenter samarbejder om at bygge motorer, og det får Qashqai nu glæde af.

Motoren erstatter både den tidligere 1,2 liters motor med 115 hk og den større variant med 163 hk. Det betyder blandt andet, at man nu i den mindste model vil kunne trække 1300 kilo på krogen frem for 1200, og at man har 50 Nm mere at trække med.

Til gengæld ligner det umiddelbart en lille nedgradering, at den gamle 1,6 liters motor med 163 hk bliver udskiftet med en 1,3 liters motor med 160 hk. Nissan lover dog, at momentet er øget med 20 Nm, og så vil bilen kunne fås med en syvtrins dobbeltkoblingsgearkasse senere på året.

Med den nye motor under hjelmen vil Qashqai også stadig kunne trække 1500 kilo på krogen.

Boost-funktion til bakkerne

Dieselmotoren hedder stadig 1,5 dCi, men EU-kravene har betydet, at navnet næsten også er det eneste, den har beholdt. 90 procent af indholdet i motoren er nyt, og så har den fået et AdBlue-system, der skal få forureningsniveauet ned.

Ud over at give bilen et grønt stempel på EU's godkendelsesformular, så har opgraderingen resulteret i 5 hk ekstra, så motoren nu yder 115 hk. Den har desuden fået en boost-funktion, der giver et lidt højere moment i en kort periode. 25 Nm kan man på den måde lægge oven i motorens 260 Nm, hvis Kassel-bakkerne driller.

Priserne begynder ved 252.000 kroner for en Qashqai med opgraderet dieselmotor og Visia-udstyrsniveau, mens man skal op på 295.000 kroner for benzinmotoren på 160 hk og Acenta-udstyr.

