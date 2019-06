Sommertravlhed på Storebælt: Her er de rejsedage, du skal undgå

I dag begynder skolernes ferie, og det betyder travlhed på Storebæltsbroen, hvor der nogle feriedage forventes at køre mere end 50.000 biler over broen. Til sammenligning benyttes broen i gennemsnit af omkring 35.000 biler om dagen.

Det oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse.

I skoleferien er der altid travlt på Storebæltsforbindelsen, oplyser Sund og Bælt. Generelt vil ferietrafikken i år fordele sig jævnt over de syv ferieuger med op mod 300.000 biler om ugen med særligt pres på weekenderne.

De travleste lørdage vil der mellem kl. 10 og 15 køre flere end 20.000 biler over broen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan fordeler ferietrafikken sig i den første store rejseweekend i dette års sommertrafik. Foto: Sund og Bælt

Sund og Bælt fremhæver netop lørdage og søndage som de mest travle dage på færdselsåren.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Sommertrafik på Storebælt Følgende dage er der meget trafik på Storebælt: Søndag 30. juni fra Fyn/Jylland mod Sjælland Lørdag 13. juli fra Sjælland mod Fyn/Jylland Søndag 14. juli fra Fyn/Jylland mod Sjælland Lørdag 20. juli i begge retninger Søndag 21. juli fra Fyn/Jylland mod Sjælland Lørdag 27. juli i begge retninger Søndag 28. juli fra Fyn/Jylland mod Sjælland Søndag 4. august fra Fyn/Jylland mod Sjælland Kilde: Sund og Bælt

Se også: Derfor kan en løs hund på bagsædet af en bil være livsfarligt

Går hurtigere med Brobizz

Hvis man ved, at man skal krydse landet hen over sommeren, kan der være fornuft i at anskaffe sig en Brobizz eller tilmelde sin bils nummerplade til PayByPlate, hvis man vil være sikker på at komme hurtigst muligt over broen.

Det råder Sund og Bælt, der også fremhæver, at man desuden sparer penge ved at bruge betalingsmetoderne.

- Specielt på de mest belastede trafikdage i skoleferien er det en god idé at betale med BroBizz eller PayByPlate, hvis man vil hurtigere på sommerferie. Faktisk tager det kun 20 minutter, fra man tilmelder sig PayByPlate, til løsningen kan bruges i betalingsanlægget. Så det er muligt først at tilmelde sig på farten, siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget.

Med BroBizz eller PayByPlate opnår man 20 procent rabat på turen. Det svarer til en besparelse på minimum 50 kr. per tur over broen i personbil under 6 meter.

Hvis du vil finde den fulde prognose over sommerens ferietrafik på Storebælt, skal du klikke her.

Se også: Sommeren er højsæson: Nu går politiet efter bestemte bilister