Spar 100.000 kr. på denne elbil: Men der er en hage

Jaguar lancerer nu en mindre kraftfuld version af elbilen I-Pace. Udover antallet af hestekræfter er den identisk med 400 hk-versionen - men prisen er til gengæld meget lavere.

Som et af de få europæiske lande har Danmark fået lov til at sælge en særlig limited edition af Jaguars elbil - Jaguar I-Pace. Den nye version hedder I-Pace 320. Som navnet indikerer er antallet af hestekræfter i bilen nu 320 mod normalt 400 hk. Men hvor man må nøjes med færre hestekræfter, sparer man til gengæld også en hel masse penge.

Det oplyser Jaguar Danmark i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for, at vi er blevet udvalgt som et af de lande, hvor den nye Jaguar I-Pace 320 skal sælges. Det er et unikt og begrænset tilbud til de danske kunder, der vil have en premium elbil med fantastisk design og sportslige køreegenskaber, og som er fuldt ud tilfreds med 320 hk. Uden at gå på kompromis med rækkevidde eller udstyr kan de spare 107.000 kroner. Jeg er sikker på, at den vil tiltrække nye kunder, siger Peter Veng Andersen fra Jaguar Land Rover i Danmark i pressemeddelelsen.

Mens den nuværende Jaguar I-Pace 400EV koster 676.900 kr. i S-version, er prisen på den nye 320EV 569.900 kr. Det eneste, der adskiller de to modeller, er tophastighed, moment og accelerationen, hvorfor man altså får samme rækkevidde.

Stadig kvik

Reduktionen i antallet af hestekræfter har en effekt på bilens præstationer. I 320-versionen er topfarten begrænset til 180 km/t, mens accelerationen fra 0-100 km/t nu tager 6,4 sekunder mod 4,8 sekunder i versionen med 400 hk.

Drejningsmomentet falder fra 696 Nm til 500 Nm.

- Det er vel de færreste, der kommer til at mangle noget der, lyder det kækt fra Jaguar i pressemeddelelsen om de færre kræfter.

Når det gælder rækkevidden, så er den identisk på de to versioner, hvilket vil sige, at man kan køre op til 470 km på en opladning alt efter udstyrsvariant.

Modellen lanceres som standard med en 11 kW-oplader i bilen. Det giver mulighed for trefaset opladning, og dermed markant hurtigere opladning derhjemme.

Ved tilslutning til en vægmonteret boks på 11 kW kan man opnå en rækkevidde på 53 kilometer i timen, og en fuld opladning fra helt afladet tilstand tager 8,6 timer.

Er man på farten og har adgang til DC ladning, tilfører en oplader på 50 kW op til 63 kilometer rækkevidde på 15 minutter, mens en oplader på 100 kW tilfører op til 127 kilometer rækkevidde i løbet af samme tidsrum.

