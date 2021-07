Spar 80.000 kr.: Grøn bil falder markant i pris

Selvom opladelige biler er det store hit blandt de danske bilkøbere, kan man faktisk også vælge at gå andre veje, hvis man gerne vil køre grønt. Man kan for eksempel køre brintbil, og nu har Hyundai valgt at give prisen på deres brintbil Nexo et ordentligt tryk, så man nu sparer 80.000 kr. i forhold til tidligere.

Det oplyser Hyundai i en pressemeddelelse.

Hyundai håber, at prisreduktionen kan få flere danskere til at overveje en brintbil.

- Vi ser, at flere og flere forbrugere begynder at skifte deres benzin- eller dieselbil ud med grønnere varianter. Der har været en markant vækst i salget af el- og hybridbiler, men det er stadig få danskere, der kører i brintbil, som faktisk er et af de mest miljøvenlige alternativer. Derfor vil vi gerne gøre vores brintbil Nexo tilgængelig for endnu flere med en skarp pris, siger Annegrethe Skovby, som er pressechef for Hyundai Danmark.

Det koster den

Brintbilen Hyundai Nexo kostede tidligere 629.995 kr., men nu er prisen faldet til 549.995 kr. - altså med 80.000 kr.

Nexo kan kun fås med ét udstyrsniveau, som er Hyundais højeste, hvorfor man altså får meget udstyr med til prisen.



Endnu er det kun Hyundai og Toyota, der sælger brintbiler i Danmark.

Toyotas brintbil, Mirai, kan fås fra 499.990 kr. Bilerne kan dog ikke direkte sammenlignes.

Brintbiler har den fordel, at de kan tankes på en station på samme vis som en fossilbil, samtidig med at de tilbyder emissionsfri kørsel. Det eneste, som brintbiler udleder under kørsel, er vand.