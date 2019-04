Spektakulært biltyveri går helt galt

Gerningsmændene lykkedes med at få en VW Golf GTI ned ad en hjemmelavet rampe, men herfra gik det helt galt

Ambitionerne fejlede ikke noget, da ukendte gerningsmænd forsøgte at stjæle en spritny Volkswagen Golf GTI, men til gengæld kneb det med udførslen.

Det fortæller Motor1, som har historien fra det tyske politi.

De eller den ukendte gerningsmands spektakulære plan var at stjæle bilen, som stod placeret på øverste dæk af en tog-transportvogn, via hjemmelavede ramper, som skulle bruges til at få bilen ned vognen.

Teknisk set lykkedes det faktisk tyvene at få bilen ned fra tog-transportvognen, men som du kan se på billedet over artiklen, endte tyveriet med en særdeles smadret bil, så det gik ikke helt som ønsket.

Et eller andet er gået galt for tyvene, for Golfen endte parkeret med fronten gennem et rækværk ved siden af togskinnerne.

Stjålet elektronik

Politiet fik anmeldelsen af forbrydelsen fra Milbertshofen godsbanegård 3. april. Da politibetjente ankom til stedet, opdagede de den smadrede sportsbil.

Betjentene kunne yderligere konstatere, at GTI'en havde fået store skader, og at der desuden var stjålet infotainmentsystemer fra to biler, som også stod på transportvognen.

Alt i alt blev der lavet skader på både tog og biler for flere tusinde euro, viser politiets foreløbige opgørelse. Endnu ved de ikke, hvor slemt skadet Golf GTI'en er, men at dømme ud fra billederne har den fået en hård medfart.

Politiet mangler hjælp

Det tyske politi iværksatte med det samme en eftersøgning, hvor de blandt andet fik hjælp af en politi-helikopter, men jagten på gerningsmændene gav ikke noget resultat.

Mens planerne om at stjæle en helt ny Golf GTI altså mislykkedes, gik det bedre med at flygte fra politiet. Det tyske politi efterlyser derfor vidner, som kunne have set noget mistænkeligt i området den nat, hvor det fandt sted.

