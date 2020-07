Sportsvogn på stylter slår salgsrekord

I en verdensomspændende bilkoncern som Volkswagen, der sidste år producerede 10,8 mio. biler i alt, kan 10.000 biler måske virke som en dråbe i vandet.

Det stopper dog ikke den italienske sportsvognsproducent Lamborghini fra at fejre, at man netop har bygget eksemplar nr. 10.000 af SUV-modellen Urus. På fabriksgangene i Bologna er det nemlig ikke ligefrem hver dag, det sker.

Lamborghini er en del af Volkswagen-koncernen, men kendt for at bygge ultra-eksklusive og ikke mindst hurtige sportsvogne, hvor prisen sætter sin naturlige begrænsning på efterspørgslen. Kort sagt meget lidt folkelige biler.

Med Urus er det imidlertid lykkes producenten at nå eksemplar nr. 10.000 på bare to år – og det er rekord. Det skriver Carbuzz.

Se også: Flere mærker går frem trods blødende bilsalg

Den sidste model, der nåede 10.000 eksemplarer, var Lamborghini Huracan i 2018. Den skulle imidlertid bruge dobbelt så lang tid som Urus på at nå milepælen. Og den bedst sælgende Lamborghini før den, Gallardo, nåede kun op på godt 14.000 eksemplarer over de 10 år, den blev bygget.

SUV'en havde ifølge Motor1 også en stor del af æren for, at Lamborghini sidste år nåede op på 8205 producerede biler i alt. 5000 af dem var Urus-modeller, hvilket fik det samlede salgstal til at stige med 43 procent sammenlignet med året før.

Urus' proportioner adskiller sig en del fra producentens øvrige modelprogram, men bilen skal ses som Lamborghinis svar på den SUV-trend, der raser i hele bilbranchen.

Bilen placerer sig i den luksuriøse ende, hvor konkurrenterne bl.a. hedder Aston Martin DBX, Bentley Bentayga og Mercedes-Maybach GLS.

Se også: Første elektriske BMW i seks år