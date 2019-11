Sportsvogn vinder dansk ærespris: - Den er festlig

En ren elbil vandt for første gang nogensinde titlen som Årets Bil i Danmark, da Tesla Model 3 i denne uge løb med titlen for 2020. Den amerikanske elbil var ikke den eneste, som blev hædret, da foreningen Danske Motorjournalister uddelte titler.

Sportsvognen Toyota GR Supra fik nemlig æresprisen 'Bilglædeprisen'.

Det oplyser Toyota i en pressemeddelelse.

- Den er kompetent og festlig, og det er befriende, at en hybridnørd som Toyota ikke behøver gå på kompromis med klassisk køreglæde. Faktisk bliver der plads i kvoterne til sjov og ballade, når størstedelen af et mærkes biler er miljøvenlige, lyder begrundelsen for æresprisen til GR Supra fra foreningen Danske Motorjournalister.

- Intens køreoplevelse

Den nye Toyota Supra har skullet løfte en tung arv fra forgængeren, MKIV, som har fået kultstatus, efter den gik ud af produktion for 17 år siden.

Femte generation Supra har baghjulstræk, en 3.0-liters rækkeseks-motor med 340 hk og et maksimalt drejningsmoment på 500 Nm fra 1.600 omdrejninger. Samtidigt er tyngdepunktet meget lav, og det er med til at give den høje køreglæden.

- Jeg stemte på Toyota GR Supra til Bilglædeprisen. Toyota GR Supra er en intens køreoplevelse, som bjergtager én bag rattet. Det er en bil, som bare gerne vil køres og belønner chaufføren med en køreoplevelse af de helt store, siger Karsten Meyland Lemche, der er formand for foreningen Danske Motorjournalister og til daglig tester biler for FDM Motor.

Fire forskellige kandidater var indstillet til æresprisen, Bilglædeprisen, ved kåringen af Årets Bil i Danmark 2020.

- Bilglædeprisen ved Årets Bil i Danmark er en bekræftelse på, at vi med GR Supra rammer noget helt essentielt hos den enkelte person, og at sportsvognen går direkte i hjertet og blodet på en, når man først har sat sig tilrette i sportssædet og træder på speederen. Det er således virkelig lykkedes at føre Supras tunge arv videre, hvilket må være noget af den største anerkendelse for så legendarisk en sportsvogn, siger Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark A/S.

