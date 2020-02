Spritbilist spærrede i drive-in: Var faldet i søvn bag rattet

En 27-årig mand var blevet særdeles træt, da vedkommende holdt i drive-in-banen ved en McDonalds i Hjørring natten til fredag 7. februar.

Manden var nemlig faldet i søvn i førersædet i bilen ved McDonalds-restauranten, hvorfor personalet tilkaldt politet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Da en patrulje fra politikredsen omkring klokken 5 ankom til stedet, kunne de konstatere, at bilens motor stadig var i gang. Patruljen fattede mistanke til, at manden kunne være spiritusbilist.

Se også: Politi beslaglægger fuld kvindes bil

- Da de vækkede manden, virkede han beruset. En alkometertest viste, at hans promille var klart over de tilladte 0,5, skriver politiet i døgnrapporten.

Manden blev derfor sigtet og anholdt for spirituskørsel.

Dagen derpå

Historien fra Nordjylland melder ikke noget om, hvorvidt den 27-årige mand var på vej hjem, eller om han allerede havde forsøgt at sove den ud, men i hvert fald skal man passe på ikke at tage bilen for tidligt om morgenen efter en festlig aften.

Dagen efter glemmer alt for mange danskere således at spørge sig selv, om de egentlig bør sætte sig bag rattet og køre i bil.

Det har en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring, tidligere vist.

Se også: Tænk dig om inden du kører efter morgenbrød

I undersøgelsen svarede 15 procent af de adspurgte, at de har været i tvivl om deres promille, når de har kørt bil dagen efter en aften og nat, hvor de har været berusede.

- Det kan få alvorlige konsekvenser både for dig selv og andre, hvis ikke du tænker dig godt om, lød det i den forbindelse fra Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.