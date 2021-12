Stærekasser får bilister ned i fart

Når danske trafikanter nærmer sig en af de i alt 20 automatiske fartmålere, bedre kendt som stærekasser, som er placeret landet over, sænker de farten.

Det konkluderer Vejdirektoratet i en ny rapport.

Stærekasser har i omtrent tre år været en del af hastighedskontrollen i Danmark, og den nye evaluering viser, at stærekasser er en effektiv løsning til at få bilister til at overholde hastighedsgrænsen.

Gennemsnitshastigheden er således faldet med 10 km/t på tværs af de strækninger, hvor stærekasserne er sat op.

- Fart dræber, og derfor er det afgørende for trafiksikkerheden på de danske veje, at vi får nedsat hastigheden på de meste udsatte strækninger. Evalueringen viser meget tydeligt, at stærekasserne har fået de hurtigste bilister til at sænke farten, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

De 20 stærekasser blev i efteråret 2018 sat op på 11 steder, hvor der har været et højt antal af ulykker og samtidig er blevet målt høj fart.

Formålet med stærekasserne er at gøre bilisterne opmærksomme på, at deres hastighed bliver målt og dermed få dem til at sænke farten. Derfor bliver bilisterne orienteret om, at der er fartkontrol ved hjælp af skilte, inden de kører forbi en stærekasse.

Evalueringen viser, at trafikanterne begynder at sætte farten ned cirka en kilometer, inden de passerer stærekassen. Samtidig viser den, at bilisterne ikke sætter hastigheden op til et højere niveau, end før stærekassen blev opsat, når de er længere væk end en kilometer fra stærekassen.