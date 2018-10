Stærekasser smadret igen: Folkene bag vidste, det vil ske

Hærværksmænd besluttede sig natten til søndag for at kigge lidt nærmere på et sæt nye stærekasser. Nu er de ødelagt

Klokken 00.41 gik den indbyggede alarm i de nye stærekasser på Grenåvej ved Aarhus.

Den aktiveres, når kasserne bliver angrebet udefra, og for de to fartkameraer på Grenåvej skulle der ikke engang gå en uge, fra de begyndte at blitze de første bilister, til det blev nødvendigt at sende bud efter ordensmagten. Det skriver TV2 Østjylland.

Stærekasserne har siden mandag 8. oktober blitzet alle, der har brudt fartgrænsen på vej til og fra Aarhus på den trafikerede vej. De er en del af de i alt 20 faste fartkameraer, som Vejdirektoratet er i gang med at aktivere rundt omkring i landet, men nu er fartkontrollen sat midlertidigt på pause.

Trods den indbyggede alarm lykkedes det for ukendte gerningsmænd at smadre glasset på kasserne, før politiet nåede frem. De nåede dog ikke helt ind til selve kameraet, da glasset er gjort særlig modstandsdygtigt overfor slag.

Kasser plaget af hærværk

Hos Vejdirektoratet ærgrer det afdelingsleder for trafiksikkerhed, Marianne Foldberg Steffensen, men hun er ikke overrasket.

- Vi vidste jo godt, at det ville ske, men vi har prøvet at gøre det så godt, som vi kunne og indrette dem så godt som muligt. Det er rigtig frustrerende. Vi har gjort meget for at forklare, hvorfor stærekasserne er vigtige, siger hun til Aarhus Stiftidende.

Det er tredje gang, hærværksmænd gør de nye stærekasser ukampdygtige. Sidst var det en af kasserne i Ballerup ved København, der fik hærværksmændenes vrede at føle 6. oktober - bare seks dage efter de blev aktiveret - og også kasserne i Albertslund har fået en hård start på tilværelsen. De blev ødelagt 4. oktober, selv om de endnu ikke var blevet taget i brug.

Selv om det ikke lykkedes hærværksmændene på Grenåvej at nå ind forbi stærekassernes glas, så er det stadig en bekostelig affære at reparere dem, påpeger Marianne Foldberg Steffensen. Vejdirektoratet har dog ikke i sinde at beskytte dem yderligere, for man forventer, at hærværket vil aftage, efterhånden som danskerne vænner sig til deres tilstedeværelse.

- Man kan lave alle mulige tiltag, som gør ting dyrere, men man kan også sige, at på et tidspunkt bliver vi nødt til at acceptere, at de er der, siger afdelingslederen til Aarhus Stiftidende.

