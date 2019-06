Stat gør det lovligt at køre i biler uden fører

Nu skal det være. Selvkørende biler har trods mange års utrættelige tests endnu ikke opnået fuld uafhængighed fra menneskelige førere, men det vil myndighederne i Florida være med til at ændre.

Guvernøren i den amerikanske stat, Ron DeSantis, har godkendt en lovændring, der fjerner en af de barrierer, som virksomhederne bag selvkørende teknologi ofte må slås med: Godkendelser fra myndighederne.

Fra og med 1. juli gør man det således lovligt at teste selvkørende biler helt uden en fører bag rattet, der kan tage over i nødstilfælde.

Ifølge Washington Post er håbet, at den nye lov kan få teknologivirksomheder og bilgiganter til at kigge mod Florida, når de skal finde nye steder at teste deres teknologi. Især Californien har hidtil været en yndet base for mange af virksomhederne.

- Med denne lov får Florida officielt en åben dørs politik overfor virksomheder, der beskæftiger sig med selvkørende køretøjer. Jeg opfordrer dem til at flytte fra Californien til Florida, siger Ron DeSantis ifølge Washington Post.

Tester med førere

Selv om bilerne nu må køre på Floridas veje uden et menneske i førersædet, er det ikke ensbetydende med, at det faktisk vil ske i næste uge - for hertil er teknologien ganske enkelt ikke nået til endnu.

Washington Post skriver, at kørselstjenesten Waymo kortvarigt forsøgte sig med at afskaffe førerne i tjenestens selvkørende taxaer i Phoenix, Arizona, men at man nu er gået tilbage til at have en backup-chauffør bag rattet. Også konkurrenten Uber tester med en fører bag rattet.

Hvornår loven tages i brug, kommer derfor meget an på teknologien.

- Lige så snart virksomhederne er klar til at lancere dem (de selvkørende biler, red.), vil de kunne sætte dem på vores veje, siger Jason Fischer, der er medlem af Floridas underhus, House of Representatives, til Washington Post.

Når teknologien er køreklar, vil Florida dog ikke være den eneste amerikanske stat, der giver lov til kørsel uden fører. Også Michigan og Texas har ifølge Washington Post gennemført lignende lovændringer.

