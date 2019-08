Stigende trængsel: Flere og flere biler fylder de danske veje

Synes du, at de danske veje er fyldt godt op med biler? Så er der en god grund.

Der kommer flere og flere biler på de danske veje, og trængslen er stigende. I 2018 steg trafikken på landsplan med 1,2 procent, og på statsvejnettet var væksten 2,2 procent. Der blev desuden solgt knap 220.000 nye personbiler i 2018, og set over de sidste 10 år er den danske personbilpark vokset med cirka en halv million biler.

Det oplyser Vejdirektoratet, som netop har offentliggjort rapporten 'Statsvejnettet 2019'. Rapporten fortæller om tilstanden på de store veje - statsvejene – herhjemme.

Se også: Så mange unge bruger mobil i trafikken: - Et stort problem

Stigende trafik

Rapporten fortæller desuden, at siden 2010 er vejtrafikken steget med godt 14 procent. Årsagerne til, at der kommer flere biler på vejene, er ifølge Vejdirektoratet de seneste års positive økonomiske udvikling.

- Når flere kommer i arbejde, privatforbruget og investeringer stiger, og samhandlen med udlandet vokser, så stiger behovet for transport af både mennesker og gods, lyder det i rapporten.

Størstedelen af de senere års øgede transportaktivitet er sket på statsvejnettet. Her er trafikken steget med 23 procent siden 2010.

- Vi arbejder i Vejdirektoratet hver dag på at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem gennem et vejnet, hvor trafikken er stigende, siger Jens Holmboe, vejdirektør i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

- Samtidig befinder vi os i et krydsfelt, hvor vi hele tiden forsøger at tage størst mulige hensyn til både mobilitet, miljø og trafiksikkerhed. 'Statsvejnettet 2019' giver et indblik i mange af de tiltag, vi arbejder med for at skabe et vejnet, der både klima-, sikkerheds- og teknologimæssigt er rustet til fremtiden, siger han i pressemeddelelsen.

Spildte timer

Samtidig med analysen af tilstanden på statsvejene, har Vejdirektoratet også offentliggjort en opgørelse, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet. Heri kortlægger direktoratet for første gang konsekvenserne af trængsel i Danmark. Trængslen er opgjort for 2016 på statsvejnettet og det overordnede kommunale vejnet.

Så hvad viser kortlægningen?

Den daglige køkørsel for danske bilister på vejene løber op i cirka 77 mio. tabte køretøjstimer samt et samfundsøkonomisk tab på 24 milliarder kroner hvert år.

Se også: Vigtig opfordring til bilister: - Lad være med dette