Stigning på 150 procent: Her storsælger Tesla

Den amerikanske elbilproducent har fået vind i sejlene i det enorme marked i Kina. Således steg Tesla-salget i Kina fra april til maj i år med 150 procent.

Det viser tal fra LMC Automotive, skriver Reuters.

I konkrete tal kom 11.565 nye Teslaer ud på de kinesiske veje i maj måned mod 4633 Teslaer i april.

Tal fra den kinesiske bilorganisation China Passenger Car Association viser ifølge Reuters, at der på Teslas fabrik i Shanghai er blevet solgt 11.095 eksemplarer af Model 3.

Fordi Tesla har etableret fabrik i Kina og dermed producerer bilerne til det kinesiske marked lokalt, slipper Tesla for at betale straftold, som ellers er tilfældet for alle amerikanske biler, som eksporteres til Kina.

Elbilproducenten har for nyligt lanceret planerne om at lave et nyt lavprisbatteri med lang levetid i de udgaver af den populære Model 3, som produceres i Kina, senere på året eller senest i begyndelsen af 2021. Batteriet vil gøre det så billigt at producere en elbil, at det kan bringe prisen på en elbil ned på niveau med tilsvarende benzinbiler.

Mest værdifulde

Generelt har Tesla medvind på vejene i denne periode. Som Ekstra Bladet skrev for nyligt, er elbilgiganten nu verdens mest værdifulde bilmærke.

Det skete, efter Tesla-aktien rundede en kurs på 1000 dollars for første gang, og dermed har Tesla overhalet Toyota som verdens mest værdifulde bilmærke.

Da Tesla annoncerede planen om at indlede en snarlig masseproduktion af en elektrisk lastbil med Tesla-logo i front, steg aktien med 8,9 procent, så den landede på 1025,05 dollars pr. aktie.

Dermed lander Teslas samlede værdi på 190 milliarder dollars, svarende til 1245 billioner kroner. Til sammenligning er Fords værdi 27 milliarder dollars, mens General Motors' værdi er 41 milliarder dollars.

